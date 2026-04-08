08 апреля 2026 в 12:51

Раскрыта неочевидная опасность дачных домов из морских контейнеров

Профессор Толкачев: некоторые морские контейнеры могут излучать остатки радиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С покупкой дачных домов из морских контейнеров нужно быть осторожнее, поскольку некоторые из них могут излучать остаточную радиацию, заявил Lenta.ru профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев. Людям, планирующим обзавестись таким альтернативным жильем, лучше запросить у продавца сертификат или справку о происхождении контейнера и типе грузов, которых в нем перевозили.

Контейнеры используются для перевозки самых разных грузов, включая опасные химикаты, краски, растворители. Ящики, которые перевозили определенные типы грузов, например, радиоактивные изотопы или химические вещества, могут излучать остаточную радиацию. Недобросовестные продавцы могут пытаться продать такие контейнеры, не предупредив об этом, — отметил Толкачев.

Он также порекомендовал заказать услугу радиационного контроля перед покупкой дома из морских контейнеров. Ее проводят с помощью дозиметра. Эксперт добавил, что вредные вещества могут оставлять стойкий запах и остаточные испарения. В связи с этим контейнеры важно проверять на наличие следов протечек, пятен и посторонних запахов.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов заявил, что морской контейнер не подходит для постоянного проживания с семьей. Так он прокомментировал сообщение, что россияне скупают морские контейнеры из-за высоких цен на дачные дома и стройматериалы. По словам собеседника, контейнер проигрывает по теплотехнике и по удобству отделочных работ.

