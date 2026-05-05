Россиянам назвали мошеннические схемы в сфере водоснабжения и счетчиков Росводоканал: звонить и предупреждать об отключении воды могут только мошенники

Предупреждения о внезапном отключении воды по телефону могут поступать только от мошенников, заявили NEWS.ru в Росводоканале. Там отметили, что аферисты также зачастую представляются контролерами для платной поверки счетчиков.

Неизвестные звонят жителям, представляются работниками водоканала и сообщают, что через час воду отключат на несколько дней, или предупреждают о скором визите специалиста для проверки приборов учета. Затем в разговоре под разными предлогами, например подтверждение участия в «собрании собственников» или запись на поверку, просят назвать код из СМС. На самом деле этот код предназначен для входа на портал «Госуслуги», в онлайн-банк, службы доставки и личные кабинеты других сервисов, — предупредили в Росводоканале.

Там пояснили, что управляющие организации всегда заранее предупреждают жителей о любых отключениях воды. По информации компании, их сотрудники никогда не проводят собрания собственников, а операторы контакт-центра не осуществляют массовые обзвоны с такими уведомлениями.

Фиктивная поверка счетчиков — самая распространенная схема на сегодня. В квартиру приходят лжеконтролеры, заявляют, что приборы неисправны, и требуют срочной поверки. Они создают видимость работы, после чего берут за услугу 1,5–2 тыс. рублей. Обычно поверка требуется раз в четыре — шесть лет. Доверять ее проведение можно только тем организациям, у которых есть государственная аккредитация — не стесняйтесь требовать у специалистов подтверждающие документы, — добавили в Росводоканале.

Эксперты отметили, что некоторые мошенники сообщают о поломке счетчика и тут же предлагают его заменить за 4 тыс. рублей, при этом запрашивая еще 3–4 тыс. рублей за установку. По информации организации, иногда аферисты незаметно срывают пломбу, а затем пугают жильца штрафом за незаконное потребление воды — от 15 до 30 тыс. рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что мошенники начали звонить гражданам от имени службы домофонов. По его словам, аферисты под предлогом замены ключей или обновления системы пытаются выманить у жертвы код из СМС.