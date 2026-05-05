День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 04:20

Россиянам назвали мошеннические схемы в сфере водоснабжения и счетчиков

Росводоканал: звонить и предупреждать об отключении воды могут только мошенники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предупреждения о внезапном отключении воды по телефону могут поступать только от мошенников, заявили NEWS.ru в Росводоканале. Там отметили, что аферисты также зачастую представляются контролерами для платной поверки счетчиков.

Неизвестные звонят жителям, представляются работниками водоканала и сообщают, что через час воду отключат на несколько дней, или предупреждают о скором визите специалиста для проверки приборов учета. Затем в разговоре под разными предлогами, например подтверждение участия в «собрании собственников» или запись на поверку, просят назвать код из СМС. На самом деле этот код предназначен для входа на портал «Госуслуги», в онлайн-банк, службы доставки и личные кабинеты других сервисов, — предупредили в Росводоканале.

Там пояснили, что управляющие организации всегда заранее предупреждают жителей о любых отключениях воды. По информации компании, их сотрудники никогда не проводят собрания собственников, а операторы контакт-центра не осуществляют массовые обзвоны с такими уведомлениями.

Фиктивная поверка счетчиков — самая распространенная схема на сегодня. В квартиру приходят лжеконтролеры, заявляют, что приборы неисправны, и требуют срочной поверки. Они создают видимость работы, после чего берут за услугу 1,5–2 тыс. рублей. Обычно поверка требуется раз в четыре — шесть лет. Доверять ее проведение можно только тем организациям, у которых есть государственная аккредитация — не стесняйтесь требовать у специалистов подтверждающие документы, — добавили в Росводоканале.

Эксперты отметили, что некоторые мошенники сообщают о поломке счетчика и тут же предлагают его заменить за 4 тыс. рублей, при этом запрашивая еще 3–4 тыс. рублей за установку. По информации организации, иногда аферисты незаметно срывают пломбу, а затем пугают жильца штрафом за незаконное потребление воды — от 15 до 30 тыс. рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что мошенники начали звонить гражданам от имени службы домофонов. По его словам, аферисты под предлогом замены ключей или обновления системы пытаются выманить у жертвы код из СМС.

Общество
россияне
мошенники
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.