05 мая 2026 в 03:20

Глава НФС назвала меры поддержки, необходимые фитнес-отрасли

Глава НФС Силина призвала увеличить спортивный вычет до 200 тыс. рублей

Для поддержки фитнес-индустрии в России следует повысить спортивный налоговый вычет до 200 тыс. рублей, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она также предложила снизить финансовую нагрузку на владельцев недвижимости, сдающих площади под спортивные и оздоровительные центры.

Особого внимания в фитнес-отрасли требуют вызовы, связанные с нестабильностью цифровых коммуникаций и ограничениями в работе отдельных сервисов и мессенджеров. Сбои в привычных каналах связи приводят к снижению трафика, потере части клиентов и снижению эффективности маркетинговых вложений. Механизмом поддержки должно стать увеличение размера спортивного налогового вычета для граждан с 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Стимул позволит частично стабилизировать спрос на услуги клубов, — поделилась Силина.

Она также подчеркнула необходимость добавления фитнес-сервисов в перечень социально значимых ресурсов, известный как «белые списки». Более того, по словам главы НФС, важны механизмы финансовой помощи для бизнеса в ситуациях, когда ограничения связи приводят к непосредственным убыткам.

Для фитнес-клубов одной из ключевых статей расходов остается аренда — в среднем она забирает около 30% от объема валовой выручки. В условиях, когда маржинальность у части операторов уменьшается, даже временное ухудшение клиентского потока становится чувствительным. Здесь одной из мер могут стать налоговые и иные послабления для владельцев недвижимости, предоставляющих площади в аренду под физкультурно-оздоровительные объекты, при условии сохранения или снижения арендной ставки для операторов в течение года, — заключила Силина.

Ранее Силина заявила, что в апреле 2026 года совокупный объем выручки фитнес-индустрии вырос на 17%. Однако, по ее словам, за последний месяц несколько факторов привели к снижению продаж клубных карт почти на 6%.

Общество
россияне
налоги
льготы
фитнес
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
