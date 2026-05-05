День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 05:30

Нутрициолог рассказала о незаменимой пользе говядины

Нутрициолог Чаевская: говядина содержит незаменимые для организма аминокислоты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Говядина содержит незаменимые для организма аминокислоты, которые человек не может синтезировать самостоятельно, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, этот продукт является одним из самых питательных по составу благодаря качественному белку, необходимому для восстановления тканей и поддержания иммунитета.

Говядина является одним из самых питательных по составу продуктов. Ее главная ценность — качественный белок, который содержит все незаменимые аминокислоты. Наш организм не может самостоятельно их синтезировать. Белок необходим для восстановления тканей, поддержания иммунитета, а также выработки гормонов и ферментов, — сказала Чаевская.

Она отметила, что, помимо белка, говядина богата железом. По ее словам, при низком уровне этого элемента может наблюдаться не только слабость и утомляемость, но и снижение концентрации.

Говядина богата железом, которое напрямую участвует в переносе кислорода в крови. При его низком уровне в организме может наблюдаться слабость, утомляемость и снижение концентрации. Еще говядина содержит витамины группы В и многие минералы: цинк, магний, селен, которые необходимы для работы нервной системы, — резюмировала Чаевская.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что беременным и детям лучше не употреблять дикое мясо. По ее словам, это связано с риском содержания свинца от охотничьих пуль и возможностью заражения паразитами.

Здоровье
советы
еда
Life Style
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.