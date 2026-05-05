Нутрициолог рассказала о незаменимой пользе говядины

Говядина является одним из самых питательных по составу продуктов. Ее главная ценность — качественный белок, который содержит все незаменимые аминокислоты. Наш организм не может самостоятельно их синтезировать. Белок необходим для восстановления тканей, поддержания иммунитета, а также выработки гормонов и ферментов, — сказала Чаевская.

Говядина богата железом, которое напрямую участвует в переносе кислорода в крови. При его низком уровне в организме может наблюдаться слабость, утомляемость и снижение концентрации. Еще говядина содержит витамины группы В и многие минералы: цинк, магний, селен, которые необходимы для работы нервной системы, — резюмировала Чаевская.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что беременным и детям лучше не употреблять дикое мясо. По ее словам, это связано с риском содержания свинца от охотничьих пуль и возможностью заражения паразитами.