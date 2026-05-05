Нутрициолог предупредила о скрытой опасности цельнозернового хлеба

Нутрициолог Яблокова: покупной цельнозерновой хлеб может быть вреднее обычного

Покупной цельнозерновой хлеб может быть вреднее обычного белого из-за добавления муки высшего сорта, сахара и консервантов, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, под видом полезного продукта в магазинах часто продают изделия, которые способствуют набору жира и ухудшению обмена веществ.

Цельнозерновой хлеб везде рекламируют и предлагают в качестве идеального выбора для здоровья и фигуры. Но важно быть осторожным: на практике подобные продукты могут оказаться не лучше, а иногда даже хуже обычного белого хлеба. Цельнозерновые изделия — полезнее, так как содержит клетчатку, витамины и микроэлементы из зерна. Но в магазинах под этим названием часто продают продукты с добавлением муки высшего сорта, сахара, сахарозаменителей, рафинированных масел и консервантов. Такой хлеб сложно назвать полезным и безопасным для фигуры. Он будет способствовать набору лишнего жира, ухудшению углеводного и жирового обмена, — пояснила Яблокова.

Он добавила, что такой хлеб можно регулярно включать в рацион, но лучше не делать это каждый день. По словам нутрициолога, оптимально употреблять его примерно три раза в неделю.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рассказала, что хлеб может представлять угрозу для пациентов с диабетом II типа. По словам медика, мучные изделия способны существенно повышать концентрацию сахара в крови.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
