Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба

Хлеб может быть опасен для больных диабетом II типа, рассказала «ФедералПресс» врач общей практики Елена Павлова. Она отметила, что выпечка способна сильно влиять на уровень глюкозы.

Для многих людей главный минус хлебобулочных изделий — влияние на уровень глюкозы и чувство сытости. Рафинированная мука и продукты с добавленным сахаром могут вызывать более резкие подъемы сахара после еды; это не у всех проявляется одинаково, но при предиабете, диабете II типа, инсулинорезистентности или при склонности к «срывам» на сладкое такие эффекты заметнее, — рассказала Павлова.

Она подчеркнула, что для большинства людей выпечка не представляет опасности, если не заменяет основные продукты в рационе. Она посоветовала отдавать предпочтение хлебобулочным изделиям с цельнозерновой мукой, умеренным содержанием сахара и соли, без избыточных жиров.

