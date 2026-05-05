Разница — как три зарплаты: где в России платят больше 200 тысяч рублей

Согласно данным Росстата, средняя зарплата на Чукотке превышает 208 тыс. рублей, а в Ингушетии не дотягивает и до 47 тыс. То есть разрыв между самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми регионами достиг почти 162 тыс. рублей. Почему зарплаты так разнятся, можно ли увеличить доход, переехав в другой регион, и всегда ли высокая зарплата означает высокий уровень жизни — в материале NEWS.ru.

Где в России платят больше

Февраль эксперты считают более стабильным месяцем для анализа, поскольку в нем нет крупных единовременных выплат, которые могли бы исказить картину. Как пояснила NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, именно февральская статистика позволяет более трезво оценить реальную ситуацию с доходами.

Согласно подсчетам Росстата, самый высокий доход у жителей Чукотского АО — 208 456 рублей. Речь идет преимущественно о занятых в сырьевом секторе, получающих северные надбавки и доплаты за вахтовый метод. На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (195 тыс. рублей). Причины те же: нефтегазовый сектор и северные надбавки. Третью строчку занимает Ненецкий АО — около 185 тыс. рублей.

Однако Лебединская предостерегает от поспешных выводов. «Высокая оплата труда совершенно не означает, что уровень жизни в этих субъектах выше. Продукты, ЖКХ, транспорт на Чукотке могут стоить в два-три раза дороже, чем в Ингушетии, поэтому реальная покупательная способность может различаться», — пояснил эксперт.

Где зарплаты самые низкие

На другом конце спектра — республики Северного Кавказа и некоторые регионы Сибири. В Ингушетии средняя оплата труда составляет 46 тыс. рублей, в Дагестане — 52 тыс. рублей, в Республике Тыва — 58 тыс. рублей. По словам Лебединской, основные причины такого отставания — аграрный сектор, высокая безработица и неформальная занятость.

При этом эксперт обратила внимание на компенсирующие механизмы. «В регионах с низкими зарплатами часто выше доля бюджетных выплат, субсидий и льгот. Это частично смягчает ситуацию и компенсирует низкие рыночные доходы», — отметила собеседница NEWS.ru.

В каких отраслях платят больше всего

Февральская статистика также показывает, где в России можно заработать больше всего вне зависимости от региона. В пяти отраслях средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей:

производство табачных изделий — 355 тыс. рублей;

финансовая деятельность и страхование — 217 тыс. рублей;

добыча сырой нефти и природного газа — 207 тыс. рублей;

IT-сфера — 207 тыс. рублей;

воздушный и космический транспорт — 205 тыс. рублей.

Можно ли повысить зарплату, просто переехав в другой регион

Что говорят экономисты о переезде

Многие работники из бедных регионов задаются вопросом: стоит ли сорваться с места и попробовать счастья там, где платят больше? Экономист, директор по внешним коммуникациям NEFT Research, автор Telegram-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев считает, что в ряде профессий переезд действительно дает кратный прирост дохода.

«Учитель, врач, продавец, водитель, строитель, инженер — все эти позиции существуют везде, и уровень оплаты различается в разы. Однако сам переезд — сложная история», — заявил эксперт NEWS.ru.

По его словам, в «дорогих» регионах выше и расходы. «В Москве аренда однокомнатной квартиры может съесть половину зарплаты специалиста. На севере высоки коммунальные платежи и цены на свежие продукты. Поэтому прирост чистого располагаемого дохода может оказаться значительно меньше номинального», — отметил Прокофьев.

Кроме того, в богатых регионах высокий конкурс на бюджетные места и в неквалифицированном секторе. Для узких специалистов (IT, инженеры в нефтегазе) переезд часто оправдан и активно практикуется, а для массовых профессий выгода может быть сведена на нет стоимостью жилья и конкуренцией. «Переезд действительно является одним из самых действенных способов повысить личный доход при сохранении профессии. Но разница в зарплатах должна быть настолько велика, чтобы покрыть повышенные расходы и обеспечить накопления», — заключил экономист.

При этом он уточнил, что в некоторых регионах действуют собственные доплаты бюджетникам, которые не воспроизводятся в других субъектах, — это делает конкретную профессию «дороже» именно в данном месте.

В чем состоят инфраструктурные ограничения для миграции

Однако даже при желании переехать далеко не все могут это сделать легко. Экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев в беседе с NEWS.ru указал на системную проблему.

«Свободная миграция рабочей силы прежде всего требует предельно легких условий для съема арендного жилья. И речь не о вахтовиках, а о смене региона вместе со всей семьей. Есть ли у нас фонд доступного социального жилья для этих целей? Нет», — подчеркнул эксперт.

