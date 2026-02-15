Новые лидеры зарплат в РФ: кому будут платить больше 100 тысяч в 2026-м

Новые лидеры зарплат в РФ: кому будут платить больше 100 тысяч в 2026-м

Производство электроники и оптики возглавило рейтинг сфер с самыми высокими зарплатами осенью 2025 года. 52% вакансий предусматривают заработок свыше 100 тысяч рублей в месяц. IT-отрасль и банки не попали в топ. Почему это произошло, кому будут платить больше всех в 2026-м — в материале NEWS.ru.

Кто попал в лидеры зарплатного рейтинга

Производство электро- и оптического оборудования возглавило топ сфер по доле вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей (52%) по итогам осени 2025 года, следует из исследования «Авито Работа», имеющегося в распоряжении NEWS.ru.

Больше всего таких предложений — для операторов производственной линии (36%), электрогазосварщиков (28%) и наладчиков (20%).

На втором месте — тяжелое машиностроение. 43% вакансий в отрасли предусматривают зарплату выше 100 тыс. В числе лидеров токари (41%), операторы станка (41%) и сварщики (39%).

Замыкает тройку транспортное машиностроение — 37% вакансий с оплатой от 100 тыс. Чаще всего эти деньги предлагают автожестянщикам (36%), слесарям механосборочных работ (36%) и автоэлектрикам (34%).

Наибольший годовой прирост числа таких вакансий был зафиксирован в Крыму (+94%), Рязанской (+75%) и Орловской областях (+73%), уточнили аналитики.

«В 2025-м самые высокие зарплатные ожидания — в резюме водителей-дальнобойщиков (183,3 тыс.), водителей автовышки (164,7 тыс.) и бурильщиков (137 тыс.). При этом средний показатель по России составил 66,1 тыс., увеличившись за год на 22%», — говорится в исследовании.

Как составлялся рейтинг зарплат

Рейтинг зарплат рассчитывался с учетом предложений для специалистов с опытом работы от одного года до трех лет. Он был составлен на основе зарплатных вилок, указанных работодателями в описании вакансий, пояснили NEWS.ru в пресс-службе «Авито Работа».

Сварщик Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При расчете учитывались вакансии как с полной, так и с посменной занятостью, где количество рабочих часов выбирает сам сотрудник. Это касается, например, большинства складских рабочих: стикеровщиков, сортировщиков и фасовщиков.

Почему в лидерах зарплатного рейтинга нет сектора IT и финансов

Результаты исследования «Авито Работы» свидетельствуют о смещении спроса на высокооплачиваемые кадры в сторону промышленного производства. Эксперты связывают отсутствие IT и банковского сектора в числе лидеров зарплатного рейтинга с перераспределением трудовых ресурсов в пользу отраслей реального сектора экономики.

Доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева пояснила NEWS.ru, что текущая динамика обусловлена ростом кадровой потребности предприятий ОПК и организаций двойного назначения.

«Происходит перестройка экономики на импортозамещение и производство технологий, которые ранее завозились из-за рубежа», — объяснила она.

Аналитики из «Авито Работа» заявили, что в выборку не вошли вахтовые позиции, а также вакансии в сфере информационных технологий, поскольку уровень зарплатных предложений для IT-специалистов в значительной степени зависит от грейда соискателя.

По мнению руководителя оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексея Неживого, отсутствие IT и банковского сектора в числе лидеров рейтинга вполне закономерно.

«Там, где нет дефицита кадров или уже есть избыток, массовый наем не ведется. В банковском секторе из‑за кризиса, цифровизации и внедрения ИИ идет сокращение персонала. В IT упал спрос на разработку нового софта — специалисты становятся невостребованными, отсюда и отсутствие вакансий», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац отметила в разговоре с NEWS.ru, что банковский сектор сохраняет конкурентные зарплаты, но конкретные суммы часто не раскрываются. Их указывают по итогам собеседования. Кроме того, компании могут намеренно завышать зарплатные диапазоны в вакансиях, подчеркнула она.

Согласно данным Superjob, во втором полугодии 2025 года медианная зарплата в IT составила 183 тыс. рублей и почти не изменилась с 2024-го. В регионах айтишникам платят в среднем 159 тыс., в Москве — 230 тыс.

В слесарном цехе центра практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Но даже на такую зарплату устроиться все сложнее — на одну вакансию приходится больше 18 резюме», — сказал NEWS.ru председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов.

Какие профессии будут самыми прибыльными в 2026 году

По мнению экспертов, в 2026 году рост заработной платы продолжится в нескольких ключевых сегментах рынка труда. В IT-сфере наиболее востребованными останутся специалисты с опытом работы в области искусственного интеллекта, облачных технологий, DevOps, ML, а также дата-сайентисты (специалисты по работе с данными). В нефтегазовом секторе сохранится высокий спрос на инженеров-нефтяников и геологов. Также в числе лидеров по росту оплаты — дефицитные рабочие специальности: сварщики, вахтовики, водители, слесари и т. п.

Кроме того, увеличение зарплат прогнозируется в отраслях с традиционно низким уровнем оплаты и острым кадровым голодом. В первую очередь речь идет о здравоохранении: врачи скорой помощи, общей практики, узкие специалисты и фармацевты. Оплату также повысят в сферах с тяжелыми условиями труда.

«Если говорить в среднем по стране, то отрасли плюс-минус будут те же. Наверное, можно добавить сюда все профессии, связанные с международными перевозками. В прошлом году там увеличились зарплаты. Этот рост продолжится, так как актуальность данного направления только растет», — считает директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

По мнению Неживого, в 2026 году сохранится дефицит кадров. В стратегически значимых отраслях продолжится рост зарплат опережающими темпами. В остальных секторах повышение также возможно, однако будет менее интенсивным, предположил он.

Медицинский работник готовит капельницу в многопрофильном клиническом центре Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам Ушкац, стоит ждать увеличения спроса на квалифицированных специалистов в строительстве, агропромышленном комплексе и промышленности. По ее мнению, это связано с внедрением современных технологий и автоматизацией производственных процессов.

«Увеличение инвестиций в промышленность и инфраструктуру способствует созданию рабочих мест с большим доходом», — заключила экономист.

Читайте также:

HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году

В Госдуме объяснили, чем должен сопровождаться рост лимита сверхурочных

Меньше работать, больше зарабатывать: в РФ сократилось число трудоголиков