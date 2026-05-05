День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 06:49

«Бессмысленно умирают»: в Колумбии озвучили, сколько наемников пали за Киев

Петро: на Украине воюют и бессмысленно гибнут семь тысяч граждан Колумбии

Колумбийский наемник Колумбийский наемник Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Около семи тысяч граждан Колумбии, имеющих военную подготовку, участвуют в боевых действиях на Украине и бессмысленно погибают в чужом конфликте, заявил президент страны Густаво Петро на своей странице в соцсетях. Глава государства подчеркнул, что наемничество запрещено колумбийским законом.

Семь тысяч граждан Колумбии, прошедших военную подготовку, сражаются в чужом конфликте и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим экспортировать смерть. Наемничество запрещено законом, — уточнил Петро.

До этого источник, имеющий отношение к рынку вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток проинформировал, что в Вооруженных силах Украины не ведется учет погибших наемников, а также не предоставляется информация о тех, кто продолжает участвовать в боевых действиях на украинской территории. По его информации, набор «солдат удачи» осуществляется незаконными методами, поэтому их родственники не имеют никаких сведений.

Ранее иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, в соцсетях начали массово жаловаться на постоянные болезни украинских солдат. Они окрестили это состояние «чумой», опубликовав видео, где на фоне слышны сильный кашель и чихание.

Мир
Колумбия
ВСУ
наемники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.