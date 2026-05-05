«Бессмысленно умирают»: в Колумбии озвучили, сколько наемников пали за Киев Петро: на Украине воюют и бессмысленно гибнут семь тысяч граждан Колумбии

Около семи тысяч граждан Колумбии, имеющих военную подготовку, участвуют в боевых действиях на Украине и бессмысленно погибают в чужом конфликте, заявил президент страны Густаво Петро на своей странице в соцсетях. Глава государства подчеркнул, что наемничество запрещено колумбийским законом.

Семь тысяч граждан Колумбии, прошедших военную подготовку, сражаются в чужом конфликте и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим экспортировать смерть. Наемничество запрещено законом, — уточнил Петро.

До этого источник, имеющий отношение к рынку вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток проинформировал, что в Вооруженных силах Украины не ведется учет погибших наемников, а также не предоставляется информация о тех, кто продолжает участвовать в боевых действиях на украинской территории. По его информации, набор «солдат удачи» осуществляется незаконными методами, поэтому их родственники не имеют никаких сведений.

Ранее иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, в соцсетях начали массово жаловаться на постоянные болезни украинских солдат. Они окрестили это состояние «чумой», опубликовав видео, где на фоне слышны сильный кашель и чихание.