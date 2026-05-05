День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 06:30

Назван секрет достижения успеха, когда «доски желаний» не работают

Психолог Орехова: для достижения большой цели необходимы ключевые результаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для достижения значимой цели важно определить ключевые результаты, заявила NEWS.ru психолог Милана Орехова. По ее словам, стандартные методы визуализации редко приводят к успеху, если не предпринимаются дополнительные действия.

Доски желаний стали символом быстрого успеха: наклеил фото яхты, виллы и идеального тела — и будто приблизился к мечте. Но на практике визуализация без действий редко что-то меняет. Мозг воспринимает красивую картинку как частично достигнутый успех, и мотивация снижается. Гораздо эффективнее работает подход «цели и ключевые результаты». Это система постановки ориентиров, которую используют крупные компании. Ее суть проста: сначала формулируется амбициозный итог, затем — конкретные измеримые показатели, по которым понятно, достигнут ли результат, — поделилась Орехова.

Она добавила, что аффирмации также могут быть эффективными, если они подкрепляются действиями. По словам психолога, утренний самонастрой является мощным инструментом для улучшения настроения, снижения уровня тревожности и укрепления уверенности в себе. Однако, как подчеркнула специалист, без реальных шагов положительный эффект быстро теряется.

Ранее практический психолог Лилия Лазарева заявила, что прокрастинация возникает, когда человек пытается избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По ее словам, из-за нежелания испытывать дискомфорт люди осознанно или неосознанно откладывают решение проблемы.

Общество
психологи
советы
Life Style
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.