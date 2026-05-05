Назван секрет достижения успеха, когда «доски желаний» не работают

Для достижения значимой цели важно определить ключевые результаты, заявила NEWS.ru психолог Милана Орехова. По ее словам, стандартные методы визуализации редко приводят к успеху, если не предпринимаются дополнительные действия.

Доски желаний стали символом быстрого успеха: наклеил фото яхты, виллы и идеального тела — и будто приблизился к мечте. Но на практике визуализация без действий редко что-то меняет. Мозг воспринимает красивую картинку как частично достигнутый успех, и мотивация снижается. Гораздо эффективнее работает подход «цели и ключевые результаты». Это система постановки ориентиров, которую используют крупные компании. Ее суть проста: сначала формулируется амбициозный итог, затем — конкретные измеримые показатели, по которым понятно, достигнут ли результат, — поделилась Орехова.

Она добавила, что аффирмации также могут быть эффективными, если они подкрепляются действиями. По словам психолога, утренний самонастрой является мощным инструментом для улучшения настроения, снижения уровня тревожности и укрепления уверенности в себе. Однако, как подчеркнула специалист, без реальных шагов положительный эффект быстро теряется.

Ранее практический психолог Лилия Лазарева заявила, что прокрастинация возникает, когда человек пытается избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По ее словам, из-за нежелания испытывать дискомфорт люди осознанно или неосознанно откладывают решение проблемы.