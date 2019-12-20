Стало известно, кто из российских актрис был наиболее интересен интернет-пользователям в 2019 году. Первое место занимает Дарья Мороз, снискавшая любовь публики благодаря главной роли в нашумевшем сериале своего бывшего мужа Константина Богомолова «Содержанки».
Вторая строчка — у Светланы Ходченковой, традиционно одной из самых востребованных современных актрис в России.
В первую десятку также вошли Елена Подкаминская, Любовь Аксёнова, Кристина Асмус, Ирина Пегова, Агата Муцениеце, Софья Эрнст, Мария Миронова и Виктория Исакова.
Чарт
Ранее NEWS.ru писал, что скандал из-за откровенного эпизода в фильме «Текст» стал неожиданностью как для Кристины Асмус, так и для всей съёмочной группы, по словам режиссёра Клима Шипенко.
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