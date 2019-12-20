Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске назвал виновных в его конфликте с продюсером Иосифом Пригожиным. Как заявил Владимир Фриске, скандал раздули журналисты, спровоцировав его на необдуманные высказывания.

Это вы во всём виноваты. Пишете гадости, — заявил он в беседе с Teleprogramma.pro и кинул трубу. Недопонимание между мужчинами возникло после критики Пригожиным в адрес сестры Фриске Натальи. Её...