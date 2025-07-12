Вкуснее, чем мясо по-французски! Запеканка на ужин за 30 минут

Если вы ищете простой, быстрый и невероятно вкусный ужин, вы попали по адресу! Эта запеканка покоряет с первой ложки: сочное мясо, румяная корочка, аромат специй и нежнейшая текстура. И все это — без лишних хлопот и за каких-то полчаса. Забудьте про сложные рецепты и бесконечные дежурства у плиты — сегодня ужин будет не просто вкусным, а вкуснее, чем мясо по-французски!

Нарежьте 500 граммов картофеля тонкими кружочками, 300 граммов куриного филе — пластинами. Смажьте форму маслом, выложите слоями: картофель, мясо, 200 граммов нарезанных шампиньонов и измельченную полукольцами луковицу.

Приготовьте заливку: смешайте стакан сливок, пару яиц, немного сыра, соль и перец по вкусу. Залейте ингредиенты. Запекайте до готовности картофеля.