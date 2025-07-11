Куда сходить в Москве в выходные 12–13 июля: народный праздник и авангард

Куда сходить 12 и 13 июля 2025 года в Москве

Куда сходить в Москве в выходные 12–13 июля: народный праздник и авангард

Просмотрели афишу Москвы на 12 и 13 июля и выбрали из нее любопытные мероприятия, куда можно сходить с друзьями, родственниками, девушкой или детьми: от мастер-класса по витражам, выставки авангардистов и концерта в усадьбе до спектакля с таксой и бесплатной раздачи мороженого. Найдите занятие в выходные с помощью нашей подборки.

Куда сходить в Москве с девушкой, семьей и друзьями в выходные 12–13 июля: авангард, собака-актер и концерт в особняке

Любителей искусства отправляем в Музей русского импрессионизма на выставку «Русские дикие»: тут можно увидеть картины русских и французских авангардистов — от Анри Матисса до Аристарха Лентулова. Организаторы обещают обширную просветительскую программу. Если вы, ваши друзья или девушка любите современное искусство, то самое время сходить в Москве в ЦСИ «Винзавод», пространство Cube.Moscow или другие галереи, где проходит биеннале частных коллекций. Там покажут интересные работы из собраний современных коллекционеров.

Фанатам живой музыки советуем сходить с девушкой пятницу вечером или в субботу на фестиваль «Лето в усадьбе Прове — Калиш»: до конца лета здесь будут устраивать атмосферные концерты в старинном особняке. 12 июля в программе — произведения Клода Дебюсси и Мориса Равеля.

Театралам рекомендуем отправиться на спектакль «Слухи» в La'Театр. Среди актеров — такса по имени Тоша. За атмосферой парижских улочек идите в Московский театр оперетты на «Фиалку Монмартра». В основе сюжета — роман Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Эта же книга лежит в основе знаменитой оперы «Богема» Джакомо Пуччини.

Для любителей народных праздников — белорусское Купалье отметят на ВДНХ. Здесь запланированы традиционные обряды, народные игры, этно-фолк-дискотека и большая программа для детей. Сходите с девушкой, друзьями или родственниками, чтобы научиться плести традиционный венок или попробовать чай по старинному рецепту.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 12–13 июля

С детьми сходить в выходные можно в театр: например, в театре им. Моссовета идут «Бременские музыканты» Евгения Марчелли, в Соборной палате — музыкальная сказка с песочной анимацией «О царе Салтане», а в Мастерской Петра Фоменко — «Руслан и Людмила».

Куда сходить в Москве с ребенком Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В кино идут комедия «На деревню дедушке» о современном мальчике, впервые приехавшем к дедушке в деревню, мультфильмы «Побег из будущего», «Три богатыря. Ни дня без подвига — 2», «Геройчики. Незваный гость».

В эти выходные сходить советуем и в музей анимации в Измайловском кремле. Здесь дети узнают, как создавались знаменитые мультфильмы. Можно увидеть даже стол, за которым Светозар Русаков рисовал Волка и Зайца из «Ну, погоди!». «Винзавод» приглашает подростков на занятия «Альтернативные комиксы», в Пушкинском музее для детей 4–7 лет пройдет познавательное мероприятие «Мифы Древней Греции», а в Саду им. Баумана можно будет попробовать создать свой витраж на мастер-классе «Витраж + Густав Климт».

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: ретротехника, спорт и бесплатное мороженое

Для девушек, любящих спорт, есть способ провести эти выходные активно и бесплатно — Женский фестиваль спорта запланирован в «Музеоне». В программу вошло много интересных событий, от концерта с участием Алсу и занятий йогой до модных показов. Обращаем внимание, что нужна предварительная регистрация.

Сходить в Москве бесплатно советуем и на очередной парад трамваев: в этот раз историческая техника пройдет от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского (район станций метро «Римская» и «Площадь Ильича»).

Еще один бесплатный фестиваль в выходные пройдет на Воробьевых горах. Тут можно посмотреть на ретротехнику и увидеть историческое ралли. Организаторы обещают интересную программу для детей с гонками на машинках и мастер-классами.

За бесплатным мороженым приглашают в гастромолл «Три вокзала. Депо»: тут во время VK Fest, 12 июля, популярные современные звезды будут раздавать это лакомство.

Бесплатное мороженое в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А еще 12 июля в «Зарядье» открывается фестиваль Русского географического общества: можно прийти послушать лекции и посмотреть фильмы о заповедных местах нашей страны, природных и исторических памятниках. Тема мероприятия в этом году — «Чудеса России».