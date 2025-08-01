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01 августа 2025 в 09:43

Юрист назвал возможно новый рычаг давления на Кехмана со стороны следствия

Юрист Монахов: недвижимость Кехмана во Франции может стать уликой для следствия

Владимир Кехман Владимир Кехман Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вероятное наличие недвижимости за пределами России может стать дополнительным рычагом давления на экс-руководителя Михайловского театра и МХТ Владимира Кехмана, заявил NEWS.ru старший юрист фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Владислав Монахов. По его словам, силовики в РФ все чаще учитывают иностранные активы фигурантов уголовных дел.

По имеющимся сведениям, Кехман владеет недвижимостью в Ницце. Теперь, после обысков и задержания по подозрению в хищении средств, его положение может ухудшиться — в том числе из-за активов в Европе. Российские правоохранительные органы всё чаще учитывают иностранные активы фигурантов уголовных дел. Даже если имущество формально находится в Ницце или другом европейском городе, его могут включить в расчёт ущерба и использовать как доказательство, — добавил Монахов.

Эксперт подчеркнул, что если появятся основания полагать, что недвижимость во Франции куплена на незаконные средства, у театрала возникнут дополнительные сложности. По его словам, Кехман известен не только культурными проектами, но многомиллионными долгами перед российскими банками.

Сбербанк и другие кредиторы до сих пор вспоминают его с содроганием. Если у подозреваемого есть недвижимость за границей, у следствия появляется дополнительный рычаг давления. Если удастся доказать, что активы приобретены на преступные деньги, их могут арестовать или конфисковать через международные механизмы. Несмотря на публичную патриотическую риторику, Кехман жил на вилле во Франции, что теперь играет против него, — заявил Монахов.

Следствие может расценить это как попытку вывести активы из-под контроля российских правоохранителей, считает юрист. Монахов добавил, что если следствие докажет коррупционные схемы или отмывание денег, то дело может перейти в категорию особо тяжких, после чего европейская недвижимость из предмета роскоши превратиться в еще одно доказательство.

Ранее стало известно, что Кехмана заподозрили в растрате бюджетных средств при реконструкции сцены МХАТа. Сумма договора на ремонт составила 927 млн рублей. Ввиду этого по месту жительства руководителя театра нагрянули с обыском сотрудники Следственного комитета. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ.

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