«Пусть видят, какая я»: Лариса Долина показала лицо без макияжа Лариса Долина неожиданно появилась на публике без макияжа

Народная артистка Лариса Долина пришла без макияжа на репетицию в рамках Международного фестиваля искусств в белорусском Витебске, передает MK.RU. Певица объяснила, что вне сцены она очень редко пользуется декоративной косметикой, чтобы кожа, по ее словам, отдыхала.

Пусть видят, какая я на самом деле! — подчеркнула Долина.

Звезда добавила, что уделяет внимание уходу за кожей. Она уточнила, что в Белоруссии уже приобрела большое количество косметики, которой хватит и ей, и дочери, оставшейся в Москве с внучкой. Поклонники были удивлены появлением Долиной без макияжа. По их словам, так смело выйти в свет может только настоящая звезда.

Певец и актер Алексей Воробьев ранее принес извинения за слова о неполноценности девушек без макияжа. Он рассказал, что пока выбирал между спортивными штанами и классическим костюмом, его осенила мысль о неэтичности комментария.

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) между тем признался, что использовал инъекции для похудения, которые чуть не довели его до смерти. По его словам, он попробовал модные уколы для диабетиков, но не рассчитал дозу и едва не погиб.