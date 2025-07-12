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12 июля 2025 в 09:04

«Пусть видят, какая я»: Лариса Долина показала лицо без макияжа

Лариса Долина неожиданно появилась на публике без макияжа

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка Лариса Долина пришла без макияжа на репетицию в рамках Международного фестиваля искусств в белорусском Витебске, передает MK.RU. Певица объяснила, что вне сцены она очень редко пользуется декоративной косметикой, чтобы кожа, по ее словам, отдыхала.

Пусть видят, какая я на самом деле! подчеркнула Долина.

Звезда добавила, что уделяет внимание уходу за кожей. Она уточнила, что в Белоруссии уже приобрела большое количество косметики, которой хватит и ей, и дочери, оставшейся в Москве с внучкой. Поклонники были удивлены появлением Долиной без макияжа. По их словам, так смело выйти в свет может только настоящая звезда.

Певец и актер Алексей Воробьев ранее принес извинения за слова о неполноценности девушек без макияжа. Он рассказал, что пока выбирал между спортивными штанами и классическим костюмом, его осенила мысль о неэтичности комментария.

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) между тем признался, что использовал инъекции для похудения, которые чуть не довели его до смерти. По его словам, он попробовал модные уколы для диабетиков, но не рассчитал дозу и едва не погиб.

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