Производящее электронику предприятие на Украине сровняли с землей

Производящее электронику предприятие на Украине сровняли с землей «Страна.ua»: во Львове разрушено производящее электронику предприятие

Здание крупного предприятия во Львове, производящего различные виды электроники, оказалось разрушено в результате удара в ночь на субботу, 12 июля, сообщает украинское издание «Страна.ua». Согласно его сведениям, завод принадлежит корпорации «Электрон».

Во Львове во время ночного удара были разрушено здание корпорации «Электрон», — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что жители Украины стали чаще передавать представителям пророссийского подполья координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Это произошло на фоне успешных ударов по зданиям ТЦК в ряде областей Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Утром 11 июля в Одессе зафиксировали прилет по зданию ТЦК. По данным украинских СМИ, в городе также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Позднее появилась информация, что в Одессе на территории завода «Стальканат» уничтожено подземное управление ТЦК. Отмечается, что удар нанесли девять беспилотников «Герань». Минобороны России это не комментировало.