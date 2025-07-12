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12 июля 2025 в 08:37

Производящее электронику предприятие на Украине сровняли с землей

«Страна.ua»: во Львове разрушено производящее электронику предприятие

Украинские пожарные в Киеве Украинские пожарные в Киеве Фото: Социальные сети

Здание крупного предприятия во Львове, производящего различные виды электроники, оказалось разрушено в результате удара в ночь на субботу, 12 июля, сообщает украинское издание «Страна.ua». Согласно его сведениям, завод принадлежит корпорации «Электрон».

Во Львове во время ночного удара были разрушено здание корпорации «Электрон», — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что жители Украины стали чаще передавать представителям пророссийского подполья координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Это произошло на фоне успешных ударов по зданиям ТЦК в ряде областей Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Утром 11 июля в Одессе зафиксировали прилет по зданию ТЦК. По данным украинских СМИ, в городе также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Позднее появилась информация, что в Одессе на территории завода «Стальканат» уничтожено подземное управление ТЦК. Отмечается, что удар нанесли девять беспилотников «Герань». Минобороны России это не комментировало.

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