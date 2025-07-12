Рубиновые капли! Готовим густое варенье из вишни и красной смородины

Густое варенье из вишни и красной смородины — яркое, насыщенное сочетание вкусов, в котором сладость спелой вишни встречается с легкой кислинкой смородины. Такой дуэт не только приятно удивляет, но и делает варенье особенно ароматным и полезным. Оно отлично подойдет к чаю, тостам, выпечке или просто вприкуску.

Возьмите 500 граммов вишни без косточки и столько же красной смородины. Сложите ягоды в эмалированный таз, пересыпая килограммом сахара, оставьте на 3–4 часа, пока не появится сок.

Поставьте на медленный огонь, осторожно помешивая деревянной ложкой. После закипания добавьте сок половинки лимона и варите 35–40 минут, снимая пену. Проверьте готовность — капля сиропа не должна растекаться по тарелке.

Горячее варенье разлейте по стерильным баночкам, закрутите крышками. Переверните, укутайте пледом до полного остывания. Храните в темном месте.