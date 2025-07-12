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12 июля 2025 в 08:05

Рубиновые капли! Готовим густое варенье из вишни и красной смородины

Густое варенье из вишни и красной смородины Густое варенье из вишни и красной смородины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Густое варенье из вишни и красной смородины — яркое, насыщенное сочетание вкусов, в котором сладость спелой вишни встречается с легкой кислинкой смородины. Такой дуэт не только приятно удивляет, но и делает варенье особенно ароматным и полезным. Оно отлично подойдет к чаю, тостам, выпечке или просто вприкуску.

Возьмите 500 граммов вишни без косточки и столько же красной смородины. Сложите ягоды в эмалированный таз, пересыпая килограммом сахара, оставьте на 3–4 часа, пока не появится сок.

Поставьте на медленный огонь, осторожно помешивая деревянной ложкой. После закипания добавьте сок половинки лимона и варите 35–40 минут, снимая пену. Проверьте готовность — капля сиропа не должна растекаться по тарелке.

Горячее варенье разлейте по стерильным баночкам, закрутите крышками. Переверните, укутайте пледом до полного остывания. Храните в темном месте.

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кулинария
готовка
вишня
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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