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12 июля 2025 в 08:50

На сотрудника фирмы компаньона Коломойского повесили 19 млн рублей долга

У работника фирмы компаньона Коломойского обнаружили долг в 19 млн рублей

Игорь Коломойский Игорь Коломойский Фото: Zuma/TASS

У московского сисадмина, который работал на компаньона украинского олигарха Коломойского, обнаружили 19 млн рублей долга, сообщает Telegram-канал Mash. Его счет два года использовали для снятия наличных.

Федор Шоричев в 2012 году устроился в компанию владельца холдингов «Элит» и «Сити» Дмитрия Рябоконя — партнера украинского миллиардера Игоря Коломойского. Тогда его сделали номинальным гендиректором, хотя он не имел ни соответствующей зарплаты, ни бонусов. Отсутствуют и документы о назначении его гендиректором.

В марте 2023 года Шоричев ушел из компании, а через два года выяснилось, что в отношении него возбуждено уголовное дело на сумму в 19 млн рублей. По данным дела, с 2021 по 2023 годы Дмитрий Рябоконь снимал наличные деньги из банкоматов у дома, используя банковский счет Шоричева. Сам потерпевший заявил, что ничего не знал об этом и теперь не может доказать свою невиновность, так как Рябоконь умер год назад от онкологии.

Ранее директор ФССП РФ Дмитрий Аристов заявил, что в доход Российской Федерации были переданы акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского и 503 объекта недвижимости должников по его делу. По его словам, такое решение принял Кошехабльский районный суд Адыгеи.

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