«Невозможно»: в США высказались о судьбе новых регионов России Судья Наполитано: Россия не уйдет из новых регионов

Ожидания некоторых американских чиновников относительно вывода российских войск с территорий востока Украины, которые находятся под контролем ВС России, являются нереалистичными, заявил судья Эндрю Наполитано в своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что Москва с самого начала четко обозначила свои позиции по этому вопросу.

Неоконы (неоконсерваторы. — NEWS.ru) не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно, — заявил судья.

Согласно данным Киевского международного института социологии, с начала 2025 года увеличилось количество украинцев, готовых пойти на территориальные уступки ради прекращения конфликта. Сейчас этот показатель составляет 39%, тогда как в феврале 2022 года против подобного решения выступали 87% граждан. В текущем году число противников территориальных компромиссов снизилось до 52%.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что украинская делегация на переговорах с Россией не имела полномочий обсуждать территориальные вопросы. Глава государства заявил, что рассмотрение этой темы относится исключительно к его компетенции.