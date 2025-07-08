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08 июля 2025 в 22:46

Куценко проявил сочувствие к судьбе Ефремова

Куценко: Ефремов раскаялся в случившемся ДТП в Москве

Гоша Куценко Гоша Куценко Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российский актер Гоша Куценко рассказал во время премьеры сериала «Хутор» корреспонденту NEWS.ru о текущей жизни коллеги по театру и кино Михаила Ефремова. Более того, он проявил сочувствие к артисту, который относительно недавно вышел из заключения.

Да, случилось горе. Но я вам скажу — никто ни от чего не застрахован. Да, это случилось с ним. Я знаю, что он раскаялся. Я приезжал к нему в места не столь отдаленные. Я говорил с ним. Я видел его глаза. То, что Никита Сергеевич (Михалков. — NEWS.ru) взял на себя эту миссию и помогал Мише выйти. Низкий поклон Никите Сергеевичу. Он в очередной раз продемонстрировал свою мудрость и великодушие, — сказал Куценко.

Помимо этого, актер отметил, что Ефремов хочет снова начать выступать в театре. Однако планов сниматься в кино у него сейчас нет. При этом Куценко добавил, что Ефремов еще выскажется и как актер, и как режиссер.

Ранее Ефремов получил главную роль в антиутопическом сериале, который планируют выпустить в 2026–2027 годах. Режиссер проекта Сергей Кальварский отметил, что роль была написана специально для актера, которого пригласили без проб. По его мнению, Ефремов является профессионалом и «большим русским артистом».

Гоша Куценко
Михаил Ефремов
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