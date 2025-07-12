Готовим картофельно-капустные котлеты с секретом — бюджетно и вкусно

Нежные внутри и с румяной корочкой снаружи — такие котлеты понравятся даже тем, кто обычно воротит нос от овощей. А весь секрет — в одной недорогой добавке, которую легко найти в любом магазине.

Отварите 3–4 картофелины (примерно 400 г) до мягкости и разомните в пюре. Отдельно нашинкуйте 300 г белокочанной капусты, припустите ее на сковороде до мягкости. Смешайте овощи, добавьте 1 натертую морковь, 1 мелко нарезанную луковицу, соль, перец и 1–2 ст. л. манки. Теперь — секрет: положите в массу 2 ст. л. жареного лука с копченой паприкой. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировке и жарьте до румяной корочки.

Совет: такие котлеты можно заморозить впрок, а потом просто обжарить перед подачей.

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