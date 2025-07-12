Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 09:00

Готовим картофельно-капустные котлеты с секретом — бюджетно и вкусно

Бюджетные котлеты из картофеля и курицы: простой рецепт Бюджетные котлеты из картофеля и курицы: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные внутри и с румяной корочкой снаружи — такие котлеты понравятся даже тем, кто обычно воротит нос от овощей. А весь секрет — в одной недорогой добавке, которую легко найти в любом магазине.

Отварите 3–4 картофелины (примерно 400 г) до мягкости и разомните в пюре. Отдельно нашинкуйте 300 г белокочанной капусты, припустите ее на сковороде до мягкости. Смешайте овощи, добавьте 1 натертую морковь, 1 мелко нарезанную луковицу, соль, перец и 1–2 ст. л. манки. Теперь — секрет: положите в массу 2 ст. л. жареного лука с копченой паприкой. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировке и жарьте до румяной корочки.

  • Совет: такие котлеты можно заморозить впрок, а потом просто обжарить перед подачей.

Посмотрите рецепт салата «Экспресс» у нас на сайте: не надо ничего варить!

котлеты
рецепты
кулинария
кухня
рецепт
простыерецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с места жуткой аварии с автобусом в Подмосковье
В Минэнерго рассказали, как системы держат удар летней жары
Названы категории россиян, которым повысят пенсии с 1 августа
Россия планирует возобновить морское сообщение с одной страной
Раскрыто условие для разрушения милитаристской догмы Европы
«Не было причин»: Лавров о помощи КНДР в Курской области
«Трудно вернуться, когда мазал дерьмом двери»: Решетин о Гребенщикове
ВСУ отступают с одного из направлений СВО из-за колоссальных потерь
Шеф-повара Ивлева внесли в базу «Миротворца»
Мошенники придумали, как обманывать россиян прямо на улице
Стало известно наказание для сбившего людей в Москве водителя
Экс-скрипач «Аквариума» раскрыл, в чем феномен Гребенщикова
В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
В России предложили сажать «предателей родины» за нарушение КоАП
Уголовное дело возбудили после ДТП с пешеходами на Бережковской набережной
Как современная техника учит нас меньше уставать
«Иначе как говном не назовешь»: экс-скрипач «Аквариума» о БГ и Пугачевой
В США разгорается скандал после наводнения в Техасе
США предупредили, что пошлины в 500% окажутся выстрелом в ногу
«Настоящее свинство»: олимпийский чемпион разнес WADA за Валиеву
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.