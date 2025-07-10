Салат «Экспресс» — ничего не варим! 4 ингредиента и заправка — огонь!

Простой салат: рецепт, для которого ничего не надо варить!

Когда готовить лень, а есть хочется вкусно и свежо, на помощь приходит салат «Экспресс». Всего четыре ингредиента, варить ничего не надо, а результат — будто постарались на славу. Подойдет и к мясу, и как самостоятельное блюдо. Особенно выручает в жару.

Нарезать свежий огурец (1 шт.) и болгарский перец (1 шт.) тонкой соломкой, добавить консервированную кукурузу (150 г) и натертый сыр (100 г). Смешать 1 ст. л. майонеза и 1 ч. л. соевого соуса — вот и вся заправка! Соединить все, перемешать, при желании добавить щепотку сухого чеснока или зелень.

Совет: если заменить майонез на греческий йогурт — получится полезнее, но вкус по-прежнему будет насыщенным.

Читайте также: салат «Щетка» для похудения, отлично чистит организм.