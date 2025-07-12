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12 июля 2025 в 09:15

Во Франции усомнились в словах Трампа о поставках НАТО оружия для ВСУ

Генерал Шованси: НАТО не сможет приобретать оружие для ВСУ по указу Трампа

Фото: Airman 1st Class Amanda Jett/Global Look Press

Страны НАТО не смогут закупать оружие для Украины и поставлять его ВСУ, как предполагает американский лидер Дональд Трамп, заявил французский генерал Франсуа Шованси в комментарии для Le Figaro. По его словам, у Североатлантического альянса нет на это средств, а собственных арсеналов недостаточно для снабжения украинской армии.

Я не понимаю, как НАТО может закупать оружие для третьей страны. У него (Альянса. — NEWS.ru) нет для этого финансовых средств, и НАТО не может опустошить свои запасы, поскольку их недостаточно для поставки. <...> На сегодняшний день это заявление Дональда Трампа остается расплывчатым, — высказался военный.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объяснил слова Трампа об «оплате» странами НАТО поставок вооружения для Киева, отметив, что Альянс должен будет передать Украине имеющиеся у него запасы изготовленного в США оружия с последующим восполнением арсеналов с помощью закупок у Вашингтона. По его словам, Евросоюз имеет на вооружении некоторые системы, которые необходимы ВСУ.

Дональд Трамп
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