10 июля Апелляционный суд Парижа оправдал журналистку Наташу Рей, которую обвиняли в клевете в отношении первой леди Франции Брижит Макрон. Согласно расследованию Рей, жена президента Франции является биологическим мужчиной, сменившим пол. Таким образом, в соответствии с решением французского суда утверждение, что мадам Макрон — трансгендер (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), не является клеветой.

Как отреагировала на решение суда Наташа Рей

Наташа Рей поделилась с NEWS.ru своей радостью по поводу результатов процесса. «Итак, вчера Апелляционный суд Парижа оправдал меня по делу о клевете, возбужденному против меня Брижит Макрон. Трое судей постановили, что клеветы не было и я действовала добросовестно», — сказала она.

По словам Рей, это означает, что журналистка «предоставила очень веские и убедительные доказательства и аргументы». «Поэтому любой, кто утверждает, что я оклеветала Брижит, клевещет на меня, и я буду иметь право подать в суд за клевету. Я никогда не оскорбляла Брижит Макрон. Правосудие доказывает мою правоту», — добавила она.

Адвокат Рей Франсуа Данглеан сообщил, что Наташа планирует подать встречный иск против Брижит Макрон.

Оправдание журналистки свидетельствует об обоснованности этих слухов, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он отметил, что решение суда и попытки французского лидера пресечь обсуждение данной темы только усиливают подозрения. По его словам, на то, что супруга президента Франции родилась мужчиной, указывает отсутствие детей, значительная разница в возрасте и манера одеваться.

Наташа Рей Фото: Социальные сети

Кто такая Рей и что она рассказывала о жене Макрона

Рей называет себя независимой журналисткой. В 2021 году она впервые написала в издании Faits & Documents о том, что первая леди Франции — трансгендер. Рей пыталась доказать, что до 1980-х Брижит Макрон якобы была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. Согласно результатам расследования, он родился в 1953 году и был женат на Катрин Озьер, которая родила ему троих детей. Журналистка назвала первого мужа Брижит Макрон Андре-Луи Озьера выдуманным персонажем.

Рей отмечала, что жена Макрона выглядит довольно странно. По ее словам, у первой леди что-то не так с телосложением, обликом и поведением.

В чем самый главный секрет Брижит Макрон

В феврале этого года Наташа Рей дала большое интервью NEWS.ru, в котором раскрыла тайны лидера Франции и его жены. По ее словам, скандал выльется в грандиозное дело о педофилии, связанное с похищениями малолетних.

«Я предполагаю, что Брижит Макрон в течение жизни неоднократно посещала кружки педофилов, где также вертелись влиятельные люди. И именно благодаря своим связям в этих ячейках Брижит и познакомила политиков и бизнесменов с Макроном. Иначе совершенно невозможно себе представить, как провинциальная учительница, дочь кондитера попала в закрытый круг очень влиятельных людей Франции. Там нельзя оказаться без своих „специальных“ знаний и связей», — сказала она.

Брижит Макрон в молодости, если бы была мужчиной, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Брижит Макрон в молодости, если бы была мужчиной, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Брижит Макрон в молодости, если бы была мужчиной, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Брижит Макрон в молодости, если бы была мужчиной, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Брижит Макрон в молодости, если бы была мужчиной, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Брижит Макрон в молодости, если бы была мужчиной, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Брижит Макрон в молодости, если бы была мужчиной, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Брижит Макрон в молодости, если бы была мужчиной, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Брижит Макрон в молодости, если бы была мужчиной, в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как педофилы в окружении Макрона связаны с Украиной

По словам журналистки, чету Макронов до сих пор окружают педофилы. Среди таковых она отметила бизнесмена Жан-Марка Борелло, создателя известной сети школ специального образования для детей во Франции. По словам Рей, он когда-то был директором ночного гей-клуба (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и его неоднократно обвиняли в использовании образовательных учреждений в «грязных целях».

«Борелло добивается от властей разных стран разрешения на открытие центров для детей-сирот или тех, кто оказался в трудной ситуации… и пытался открыть такие центры на Украине. Чем больше там, на Украине, будет сирот, тем больше детей они смогут завлечь в свои педофильские сети», — сказала Рей.

По ее мнению, Макрон выполняет приказы, он совершенно ничего не решает, и контролируют его другие люди из круга Брижит.

Кого мог «заказать» Эммануэль Макрон из-за своей жены Брижит

Если разоблачившую Брижит Макрон Наташу Рей пытались заставить замолчать с помощью судебного давления, то хирурга Франсуа Февра могли просто убить. Февр, который ранее заявлял о трансгендерном переходе первой леди Франции, был найден мертвым в Париже. Его сестра предполагает, что смерть хирурга связана с разоблачительным интервью, которое он намеревался дать в ближайшее время. Ранее Февр утверждал, что получил документы от своего коллеги Патрика Бьюи, которые касались супруги действующего президента Франции.

Сергей Марков считает, что Февра мог заказать сам Эммануэль Макрон. «Он делает всяческие попытки погасить информацию о том, что его жена является мужчиной, сменившим пол, а также о том, что сам Макрон является геем. Хотя я думаю, что на сегодня большинство жителей Франции и других стран Европы знают об этом. Есть десятки косвенных свидетельств. Кроме того, такие странные случаи, как убийство этого врача», — сказал Марков NEWS.ru.

Брижит Макрон, 2016 год Фото: imago stock&people/Global Look Press Брижит Макрон, 2017 год Фото: Mohammed Mosteghanemi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Брижит Макрон, 2017 год Фото: Maya Vidon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Брижит Макрон, 2018 год Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Брижит Макрон, 2019 год Фото: Paris Gwendoline Le Goff/imago-images.de/Global Look Press Брижит Макрон, 2019 год Фото: Federico Pestellini/imago-images.de/Global Look Press Брижит Макрон, 2020 год Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press Брижит Макрон, 2021 год Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Брижит Макрон, 2022 год Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Брижит Макрон, 2022 год Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон и Брижит Макрон, 2023 год Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Брижит Макрон, 2024 год Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Брижит Макрон, 2025 год Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press Брижит Макрон, 2017 год Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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