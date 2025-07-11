Политолог сделал вывод о жене Макрона после оправдания журналистки Рей

Оправдание журналистки Наташи Рей, обвинявшейся в клевете за заявления о мужском поле первой леди Франции Брижит Макрон, свидетельствует об обоснованности этих слухов, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он отметил, что решение суда и попытки французского лидера Эммануэля Макрона пресечь обсуждение данной темы только усиливают подозрения. По его словам, на то, что супруга президента Франции родилась мужчиной, указывает отсутствие детей, значительная разница в возрасте и манера одеваться.

Оправдание Рей дважды подтверждает, что жена Макрона — мужчина. Во-первых, суд не нашел клеветы в словах журналистки. Во-вторых, постоянная попытка со стороны Макрона запретить эти слухи только усиливает подозрения. Никто из наших знакомых не будет сражаться за то, чтобы доказать, что его жена — не сменивший пол мужчина, потому что никого в этом не подозревают. А к жене Макрона явное подозрение. Внешний вид, похожий на мужской, вся эта странная история, что у нее нет детей, что она на 20–30 лет старше Макрона, — все это свидетельствует, что это, возможно, фиктивный брак, а может быть, брак гомосексуальный (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), — пояснил Марков.

Ранее адвокат Рей Франсуа Данглеан сообщил, что апелляционный суд Франции оправдал его подзащитную в деле о клевете в отношении Брижит Макрон. Иск был инициирован на фоне публикаций 2023 года, в которых журналистка высказывала сомнения относительно биологического пола первой леди Франции.