Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 17:36

Французскую журналистку оправдали по делу о клевете в адрес Брижит Макрон

Суд оправдал журналистку Рей, называвшую жену президента Франции мужчиной

Брижит Макрон Брижит Макрон Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете в отношении первой леди Брижит Макрон, сообщил адвокат Рей Франсуа Данглеан, опубликовав решение суда в соцсети X. Отмечается, что репортер уверяла, что жена Макрона родилась мужчиной.

Иск был инициирован на фоне публикаций 2023 года, в которых Рей высказывала сомнения относительно биологического пола первой леди. Адвокат отметил, что журналистка планирует подать встречный иск против Брижит Макрон и ее адвоката Жан-Мишеля Тронье, обвиняя их в «злоупотреблении судебным процессом».

Ранее Рей заявила, что жена Макрона выглядит довольно странно. По ее словам, у первой леди якобы что-то не так с телосложением, обликом и поведением. Рей также отметила, что историю с фальсификацией происхождения Брижит Макрон раскрыть очень сложно.

Физиономист Олег Воеводин подчеркнул, что супруга Макрона действительно является женщиной. По его словам, у жены французского лидера нет мужского кадыка, а также следов изменения внешности, например надрезов или шрамов.

Брижит Макрон
Франция
суды
судебные процессы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известно, когда выпишут пострадавшего в Шереметьево мальчика
Отец Фриске устроил разнос вечеру памяти певицы
Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих
Диетолог раскрыла неожиданную пользу лимона
Рубио раскрыл, планируется ли скоро встреча Трампа с Путиным
Стало известно, где именно застрелили полковника СБУ
Рубио раскрыл ожидания США от России после встречи с Лавровым
«Пугать бесполезно»: в Совфеде ответили на возможные жесткие санкции США
У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей
Врач рассказала, как распознать обезвоживание у ребенка
Насиловавший маленьких детей отец-педофил избежал колонии
Президент Польши раскрыл, о чем Зеленскому не рассказали в школе
Тайные квартиры Орбакайте за миллионы. Почему не продает, вернется ли в РФ
Украина потребовала новый «план Маршалла» от Европы
«Брошу курить — ты меня поцелуешь»: учитель выпрашивал секс у школьницы
Рябков объяснил страх Запада перед БРИКС
Стало известно, кому опасно есть сырые овощи
Мгновенные малосольные огурцы в пакете
Потомки нацистов хотят ядерную дубину: зачем Берлину нужна атомная бомба
Стилист назвала трендовые цвета на лето 2025 года
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.