Французскую журналистку оправдали по делу о клевете в адрес Брижит Макрон

Французскую журналистку оправдали по делу о клевете в адрес Брижит Макрон Суд оправдал журналистку Рей, называвшую жену президента Франции мужчиной

Апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете в отношении первой леди Брижит Макрон, сообщил адвокат Рей Франсуа Данглеан, опубликовав решение суда в соцсети X. Отмечается, что репортер уверяла, что жена Макрона родилась мужчиной.

Иск был инициирован на фоне публикаций 2023 года, в которых Рей высказывала сомнения относительно биологического пола первой леди. Адвокат отметил, что журналистка планирует подать встречный иск против Брижит Макрон и ее адвоката Жан-Мишеля Тронье, обвиняя их в «злоупотреблении судебным процессом».

Ранее Рей заявила, что жена Макрона выглядит довольно странно. По ее словам, у первой леди якобы что-то не так с телосложением, обликом и поведением. Рей также отметила, что историю с фальсификацией происхождения Брижит Макрон раскрыть очень сложно.

Физиономист Олег Воеводин подчеркнул, что супруга Макрона действительно является женщиной. По его словам, у жены французского лидера нет мужского кадыка, а также следов изменения внешности, например надрезов или шрамов.