Погиб хирург, который планировал дать сенсационное интервью о жене Макрона Планировавший дать интервью о жене Макрона хирург Фэвр найден мертвым в Париже

Хирург Франсуа Фэвр, который ранее заявлял о трансгендерном переходе (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) первой леди Франции Брижит Макрон, был найден мертвым в Париже, пишет портал Enquete du jour. Сообщается, что специалист выпал из окна своей квартиры.

Сестра Фэвра предполагает, что его смерть связана с разоблачительным интервью, которое хирург намеревался дать в ближайшее время. Ранее Фэвр утверждал, что получил документы от своего коллеги Патрика Бьюи, которые касались супруги действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

В феврале 2025 года американская журналистка Кэндис Оуэнс обнародовала информацию, которая, по ее мнению, доказывает, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Подобные слухи окружают супругу Эммануэля Макрона с 2021 года.

Журналистка обратила внимание на статью в журнале Closer, в которой говорилось, что мадам Макрон посещала американскую клинику в Париже. В материале утверждалось, что Брижит делала обычную косметическую операцию. Однако она сильно разгневалась из-за вторжения в личную жизнь, когда эти сведения попали в публичное поле. Оуэнс предположила, что процедуру проводил хирург Патрик Бьюи. Во Франции он известен как специалист по феминизирующей пластике, к которой прибегают мужчины, когда хотят смягчить черты лица для трансгендерного перехода.