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11 июля 2025 в 13:30

«Десятки свидетельств»: найдена связь Макрона со смертью врача в Париже

Политолог Марков: Макрон мог заказать убийство французского врача из-за жены

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон мог заказать убийство врача Франсуа Фэвра из-за жены Брижит, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его мнению, таким образом французский лидер пытается скрыть, что его супруга совершила трансгендерный переход (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Макрон делает всяческие попытки погасить информацию о том, что его жена является мужчиной, сменившим пол, а также о том, что сам Макрон является геем (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Хотя я думаю, что на сегодня большинство жителей Франции и других стран Европы знают об этом. Есть десятки косвенных свидетельств. Кроме того, такие странные случаи, как убийство этого врача, — сказал Марков.

По его мнению, Макрон является преступником, способным заказать убийство человека. Политолог считает, что на это указывает поддержка Киева и дружба с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого стало известно, что Фэвр, который ранее заявлял о трансгендерном переходе Брижит Макрон, был найден мертвым в Париже. Хирург выпал из окна своей квартиры. Сестра Фэвра предполагает, что его смерть связана с разоблачительным интервью, которое хирург намеревался дать в ближайшее время.

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