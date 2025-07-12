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12 июля 2025 в 14:25

Случайный прохожий бросился в огонь, чтобы спасти двух детей

В Новотроицке Оренбургской области прохожий спас детей из горящего дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Новотроицка Оренбургской области бросился в горящий дом, чтобы спасти двух девочек, сообщили в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что он сумел вытащить их на улицу через окно. При этом хозяйка жилья смогла выбежать из горящего дома самостоятельно, она же и попросила о помощи случайного прохожего.

Я влез в окно, нашел детей и вынес их на улицу, — приводит ведомство слова спасителя детей.

По данным ведомства, причиной пожара оказалось короткое замыкание. В результате огонь быстро распространился по комнатам и перекинулся на хозяйственные постройки, охватив площадь в 100 квадратных метров. Молодой человек, бросившийся на помощь девочкам, получил ожоги. Ему оказали первую помощь.

Ранее в Туле инструктор-пожарный МЧС России Илья Ковалев погиб во время ликвидации последствий удара беспилотных летательных аппаратов. У мужчины остались жена и девятилетний сын. Ковалев проработал огнеборцем 16 лет, ликвидировав за этот срок множество пожаров.

Оренбургская область
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