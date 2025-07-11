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11 июля 2025 в 11:21

Ликвидация последствий атаки БПЛА закончилась гибелью спасателя

Спасатель из Тулы Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Илья Ковалев из Тулы погиб во время ликвидации последствий удара беспилотных летательных аппаратов украинской армии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. У мужчины остались жена и девятилетний сын.

При выполнении служебных обязанностей погиб 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части № 119 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» Илья Ковалев. Трагедия произошла при ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ в городе Туле, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что Ковалев был старшим прапорщиком внутренней службы. Он проработал огнеборцем 16 лет, ликвидировав за этот срок множество пожаров.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников в ночь на 11 июля погиб один человек. Кроме того, один был ранен. Пострадавшему оперативно предоставили медицинскую помощь. Миляев принес соболезнования родным и близким погибшего.

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