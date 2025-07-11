Атака ВСУ на российский регион закончилась трагедией Губернатор Миляев: в Тульской области погиб человек из-за атаки дрона ВСУ

В ночь на 11 июля на территории Тульской области в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов погиб один человек, еще один получил ранения, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Пострадавшему оперативно предоставили медицинскую помощь. Глава региона предупредил, что угроза повторных атак с применением БПЛА все еще сохраняется.

Тульская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. <…> К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, — сказал губернатор.

В Тульской области силами противовоздушной обороны Министерства обороны России был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщал ранее Дмитрий Миляев. Он отметил, что при падении фрагментов сбитого дрона был поврежден стоявший на стоянке автомобиль. Здания и объекты инфраструктуры не пострадали.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило о массированной атаке украинских вооруженных сил с использованием беспилотников. Расчетами ПВО было нейтрализовано 155 воздушных целей. Наибольшее количество уничтоженных БПЛА сбито в небе над Курской областью — 53 единицы.