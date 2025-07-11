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11 июля 2025 в 07:19

Свыше 150 беспилотников ударили по России за одну ночь

Средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников над 11 регионами России

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 11 регионов России в ночь на пятницу, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты и перехвачены 155 воздушных целей.

В течении прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 июля т. г. до 07:00 мск 11 июля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Больше всего дронов, а именно 53, сбили над Курской областью. Еще 19 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской, 13 — над Тульской, по 11 — над Орловской и Московской, семь — над Крымом, четыре — над Липецкой, по два — над Ростовской и Калужской областями, а также еще четыре — над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона над регионом. По его словам, беспилотники были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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