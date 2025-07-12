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12 июля 2025 в 04:26

Назван срок поставки Украине дальнобойного оружия из Германии

Генерал Фройдинг: Украина уже в конце июля получит от ФРГ дальнобойные системы

Германия, Берлин Германия, Берлин Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Первые дальнобойные системы вооружения для Украины в рамках германо-украинского проекта могут прибыть уже к концу июля, заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг в эфире телеканала ZDF. Находясь с визитом в Киеве, глава рабочей группы по координации помощи при Минобороны ФРГ сообщил о подписании соглашения между украинской промышленностью и МО страны.

Проект финансируется Германией. Инициатива, стартовавшая в конце мая, принесет первые результаты уже в этом месяце. Фройдинг подчеркнул, что поставки не ограничатся одной партией. По его словам, Вооруженные силы Украины получат значительное количество таких систем — «выражающееся трехзначным числом».

Это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, возможности Украины в ближайшие недели и месяцы, — заявил Фройдинг.

Параллельно генерал отметил острую потребность Киева в системах, способных поражать цели в глубине российской территории, включая склады, командные пункты и аэродромы. Он подтвердил, что Германия готова обеспечить Украину и такими видами вооружений.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет для комплексов ПВО Patriot. Кроме того, американский лидер заявил, что намерен содействовать в поиске новых каналов поставки.

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