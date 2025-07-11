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11 июля 2025 в 19:18

Рубио объяснил, что Трамп имел в виду под «оплатой» оружия для Украины

Рубио: НАТО передаст Украине оружие США, а потом восполнит его закупками

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Странам НАТО необходимо передать Украине находящееся на их территории американское вооружение с последующим пополнением запасов за счет закупок у Вашингтона, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Куала-Лумпуре. Так он уточнил заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что НАТО будет «оплачивать» поставки американского оружия для Киева, передает телеканал NBC News.

В конечном счете некоторые системы, в которых нуждается Украина, — это те, которые не производятся в Европе. Их придется закупать у Соединенных Штатов, — пояснил Рубио.

По словам Рубио, у европейских стран есть в наличии нужные Украине комплексы, которые можно передать оперативно. В качестве примера он назвал Германию, располагающую 13–14 батареями Patriot. Системы того же типа, по его словам, есть и у других стран — в том числе Испании.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что требование США к европейским странам взять на себя большую часть расходов по военной помощи Украине является обоснованным. По его мнению, такое перераспределение финансовой нагрузки между союзниками выглядит логичным и справедливым решением.

Украина
Марко Рубио
НАТО
вооружение
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