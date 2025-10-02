Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 07:14

Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене

Рубио увидел в шатдауне угрозу нацбезопасности США

Марко Рубио Марко Рубио Фото: IMAGO/Oliver Contreras / Pool vi/Global Look Press

Частичная приостановка работы правительства США на фоне отказа сената Конгресса США проводить голосование во вторник, 30 сентября, ослабляет позиции Вашингтона в сфере международных отношений и угрожает безопасности государства, заявил в соцсети X американский госсекретарь Марко Рубио. В связи с этим он осудил Демократическую партию за подрыв позиций страны на мировой арене.

Демократы в конгрессе приняли решение приостановить работу правительства. Их действия, продиктованные интересами партии, подрывают позиции Америки на мировой арене и угрожают национальной безопасности, — отметил он.

Накануне, 1 октября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не должно быть шатдауна, так как это катастрофа для любой страны. При этом, как напомнил политик, в новейшей истории России такие случаи были. Речь идет о политических кризисах 1990-х годов.

Однако политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что возможный шатдаун в США не окажет серьезного влияния как на американскую, так и на мировую экономику. В случае приостановки работы правительства страны пострадают районы, где проживает большое количество чиновников.

демократы
шатдаун
Марко Рубио
США
