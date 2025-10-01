Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 18:37

«Это же катастрофа»: Медведев объяснил, возможен ли в России шатдаун

Медведев: Россия не может позволить себе шатдаун по примеру США

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России не должно быть шатдауна, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии «Единой России», посвященном проекту бюджета. При этом, как напомнил политик, в новейшей истории России такие случаи были. По данным ТАСС, речь идет о политических кризисах 1990-х годов.

Это же катастрофа для обычной даже страны, не воюющей. А что говорить о ситуации, когда нужно поддерживать обороноспособность и безопасность государства? задался он вопросом.

Ранее лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн сообщил, что работа правительства США частично приостановлена на фоне отказа сената Конгресса США проводить голосование во вторник, 30 сентября, однако уже 2 октября она может возобновиться. По его словам, для этого хотя бы несколько демократов должны поддержать инициативу республиканцев о финансировании.

Накануне, 30 сентября, вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал пессимистичный прогноз относительно возможности приостановки работы федерального правительства. Политик после переговоров с лидерами оппозиции в Белом доме возложил ответственность за потенциальный шатдаун на демократов, обвинив их в нежелании принимать необходимые решения.

