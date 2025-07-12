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12 июля 2025 в 14:23

Кому повысят пенсии с 1 августа 2025 года, вырастут ли другие соцвыплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У некоторых категорий пенсионеров вырастут выплаты с 1 августа 2025 года. Какие подробности известны, когда это произойдет, увеличатся ли другие соцвыплаты?

Кому повысят пенсии с 1 августа 2025 года

Российские пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кто в этом месяце получил первую группу инвалидности или ушел с работы, будут получать увеличенную пенсию с 1 августа. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся. Причиной этому может стать то, что в июле в жизни некоторых из них произошли те самые события, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий», — пояснил он РИА Новости.

Гаврилов также уточнил, что размер базовой фиксированной части на текущий год составляет 8 907 рублей. При достижении пенсионером возраста в 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей. Автоматически в силу вступает надбавка за уход в размере 1 314 рублей, но только в случае, если за пенсионером официально оформлен присмотр.

Первая группа инвалидности автоматически предполагает надбавку минимум на 8 900 рублей, а если у пенсионера есть иждивенцы, то сумма будет выше. За них доплата составляет 2 969 рублей на каждого нетрудоспособного.

«Фактическое получение может быть сдвинуто на один-два месяца из-за сроков обработки данных, но выплата начисляется с момента возникновения права», — добавил депутат.

Об увеличении других соцвыплат с 1 августа 2025 года пока не сообщалось.

Кому повысили пенсии с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года также увеличились пенсионные выплаты для определенных категорий граждан.

Так, фиксированная выплата к страховой пенсии в размере 17 815,4 рубля распространилась на граждан, достигших 80 лет в июне, а также на лиц, которым в июне была установлена первая группа инвалидности.

В случае если за пенсионером оформлен уход, к фиксированной выплате добавилось 1314 рублей, то есть общий размер выплаты составит 19 129,4 рубля.

Меры поддержки также предусмотрены для пенсионеров, содержащих недееспособных членов семьи, — на иждивенцев начислят 2969,23 рубля, но не более чем на трех.

С 1 июля перерасчет затронул и работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в июне. Им начислили выплаты с учетом всех ранее пропущенных индексаций.

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