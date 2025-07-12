Россиян предупредили о риске получить штраф не выходя из дома Эксперт по ЖКХ Бондарь: россиян могут оштрафовать за курение в подъезде

Жители России могут получить штраф, находясь в квартире, предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, которые приводит агентство «Прайм», наказать могут в том числе за шум, незаконную перепланировку, курение в подъезде, а также за использование помещений не по назначению и несоблюдение требований к содержанию питомцев.

Если вы решили сделать перепланировку квартиры: объединили кухню с комнатой, убрали стену или переделали санузел и не согласовали это официально, то это считается нарушением. За такое могут наложить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, — предупредил эксперт.

Бондарь добавил, что если собака мешает спать соседям, жильцов могут оштрафовать на сумму до тысячи рублей. Наказание за курение в подъезде доходит уже до 1,5 тысячи рублей. А если же в квартире обустроена гостиница, мешающая соседям, ее владельцу грозит штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Ранее Бондарь предупредил, что купание в городских фонтанах может обернуться штрафом или даже арестом на 15 суток. По его словам, повреждение элементов фонтана или нарушение общественного порядка грозит серьезными санкциями.