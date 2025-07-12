Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 08:26

Россиян предупредили о риске получить штраф не выходя из дома

Эксперт по ЖКХ Бондарь: россиян могут оштрафовать за курение в подъезде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители России могут получить штраф, находясь в квартире, предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, которые приводит агентство «Прайм», наказать могут в том числе за шум, незаконную перепланировку, курение в подъезде, а также за использование помещений не по назначению и несоблюдение требований к содержанию питомцев.

Если вы решили сделать перепланировку квартиры: объединили кухню с комнатой, убрали стену или переделали санузел и не согласовали это официально, то это считается нарушением. За такое могут наложить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, — предупредил эксперт.

Бондарь добавил, что если собака мешает спать соседям, жильцов могут оштрафовать на сумму до тысячи рублей. Наказание за курение в подъезде доходит уже до 1,5 тысячи рублей. А если же в квартире обустроена гостиница, мешающая соседям, ее владельцу грозит штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Ранее Бондарь предупредил, что купание в городских фонтанах может обернуться штрафом или даже арестом на 15 суток. По его словам, повреждение элементов фонтана или нарушение общественного порядка грозит серьезными санкциями.

россияне
квартиры
штрафы
наказания
курение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова назвала три вещи, которые просили украинские пленные
Стала известна личность сбившего толпу пешеходов в Москве
Лариса Долина внезапно появилась на публике без макияжа
Готовим картофельно-капустные котлеты с секретом — бюджетно и вкусно
«Вылезает суть»: экс-скрипач «Аквариума» о Пугачевой без Паулса и Тухманова
На сотрудника фирмы компаньона Коломойского повесили 19 млн рублей долга
Мерцу напомнили, что России известно место производства Taurus
Производящее электронику предприятие на Украине сровняли с землей
В России предложили еще один способ избавиться от телефонных мошенников
Врач раскрыла, какой опасностью грозит недостаточное употребление воды
Россиян предупредили о риске получить штраф не выходя из дома
«Невозможно»: в США высказались о судьбе новых регионов России
Вкуснее, чем мясо по-французски! Запеканка на ужин за 30 минут
Украинцы стали чаще сливать координаты военкоматов на фоне ударов по ним
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июля: инфографика
Рубиновые капли! Готовим густое варенье из вишни и красной смородины
Три десятка дронов атаковали российские регионы за ночь
Вклады всё. ЦБ назвал самый доходный актив в 2025-м: как получить максимум
Артиллеристы ВСУ бьют по своим под Харьковом: новости СВО на утро 12 июля
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 июля
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.