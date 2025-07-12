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12 июля 2025 в 08:30

Врач раскрыла, какой опасностью грозит недостаточное употребление воды

Врач Мизинова: обезвоживание организма вызывает повышенную отечность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летняя жара увеличивает нагрузку на организм, вызывая обезвоживание, которое может привести к повышенной отечности, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, чтобы избежать этой проблемы, важно соблюдать питьевой режим и правильно питаться.

Летняя жара действительно является серьезной нагрузкой на наш организм, и отечность в это время часто проявляется. Поэтому необходимо понимать, что нужно есть и пить, чтобы не мучиться с этой неприятной проблемой. Грамотный выбор продуктов вместе с правильным питьевым режимом как раз и будет ключом в борьбе с отеками летом, — пояснила Мизинова.

Она подчеркнула, что распространенное мнение о сокращении потребления воды для уменьшения отеков — опасное заблуждение. По ее словам, организм при обезвоживании входит в состояние стресса и начинает удерживать каждую каплю воды, что еще больше провоцирует отечность.

Основа основ — это наша вода. Важно понимать, что существует распространенный миф, что нужно меньше пить, чтобы не отекать. Этот миф не только ложный, но и опасный для человеческого организма, поскольку сгущение крови и обезвоживание никому не полезны. Кроме того, организм при обезвоживании входит в состояние стресса и начинает удерживать каждую каплю воды, что еще больше провоцирует отечность. Поэтому помните: пить нужно много, а в жару — еще больше, — резюмировала Мизинова.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова заявила, что отеки под глазами могут возникнуть из-за сильной духоты во время сна, а также несбалансированного рациона. Кроме того, по ее словам, эта проблема нередко появляется из-за внутренних сбоев в организме.

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