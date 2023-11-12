Поддержка СВО, переезд в Россию: как сейчас живет певица Таисия Повалий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Таисия Повалий

Украинская и российская певица Таисия Повалий после начала спецоперации переехала в Москву. Сейчас она реже появляется на светских мероприятиях. Кроме того, некоторые украинские коллеги разозлились на нее из-за поддержки СВО. Как живет артистка, чем она занимается?

Почему Таисия Повалий переехала в Россию

В 2022 году Таисия Повалий приняла решение переехать из Киева в Москву. На Украине она жила в трехэтажном доме площадью 450 квадратных метров. Элитную недвижимость пришлось оставить, в Москве певица снимает трехкомнатную квартиру.

Исполнительница отмечала, что ни о чем не жалеет, так как регулярно приезжала в РФ.

«При этом я всегда помнила про свои исторические корни, ценила свой род. Лес, село, хаты, коровы, бабушка, украинская мова, украинская народная песня — все это тоже жило всегда во мне. Поэтому никогда никого я не предавала», — объясняла Повалий изданию dni.ru.

Артистка поддержала спецоперацию и заявила, что видит в действиях России на Украине спасение.

«Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь это вижу. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я с Россией», — говорила она.

Спустя время Повалий также перевезла в РФ свою маму.

«Сегодня она совершенно другой человек, абсолютно другой! Мама живет, радуется жизни и верит в завтрашний день. Верит в то, что самое страшное позади», — рассказывала певица.

Сын артистки — 39-летний Денис Повалий остался на Украине. Несмотря на разногласия, семья продолжает общаться.

Как украинские коллеги отреагировали на поддержку Повалий СВО

9 мая Таисия Повалий выступила в Кремле, спев украинскую народную песню вместе с кубанским хором. Украинские коллеги исполнительницы, которые после начала спецоперации осудили действия России, негативно отнеслись к этому.

Певец Никита Алексеев (Alekseev) раскритиковал Повалий за ее выступление в Кремле.

«В ней из украинского только буквы, которые она произносит», — сказал он.

Анастасия Приходько заявила, что артистку нужно лишить всех наград и украинского гражданства. Также исполнительницу возмутило, что в 2011 году Повалий получила в России орден Дружбы за «расширение культурных связей между РФ и Украиной» и «большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Таисия Повалий

Как российские артисты поддержали Повалий

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Таисия Повалий ни в чем не виновата.

«Близко к сердцу принимать не надо. Я думаю, она не в первый раз с этим сталкивается — давно работает в России. Многим на Украине это не нравится. На это просто не надо обращать внимание», — высказался он в беседе с Пятым каналом.

Продюсер Иосиф Пригожин также осудил травлю украинской певицы.

«У артистов призвание петь для людей. Если вы не даете петь у себя в стране, они поют там, где им дают это делать, все просто. Артист не может без песни, он поет для людей вне зависимости от вероисповедания и национальности. У артистов призвание петь и дарить людям радость», — говорил он в беседе с Пятым каналом.

Чем Повалий занимается сейчас

Таисия Повалий продолжает музыкальную карьеру в России. В марте этого года она приняла участие в шоу «Моя мелодия». Поклонники и зрители в соцсетях отмечали, что артистка отлично выглядит.

В октябре прошлого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против украинских певиц, живущих в России — Таисии Повалий и Ани Лорак.

Недавно исполнительница пожаловалась, что стала жертвой косметолога. Она рассказала, что в свое время ее лицо испортили некачественные уколы красоты.

«Я одной из первых пострадала. Мне ввели биополимерный гель. Тогда еще не было нынешних современных средств, например гиалуроновой кислоты. Но появился этот гель. И мы все дружными рядами пошли его колоть. А он не рассасывается. Но тогда мы об этом не знали», — делилась Повалий.

В результате такого вмешательства лицо артистки стало ассиметричным. Исправить эту ошибку теперь невозможно даже при помощи хирурга. Повалий отметила, что ей оставалось только принять свою внешность.

«Он у меня со временем сросся с мышцами. Убрать его теперь невозможно. Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже привыкла и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж», — подчеркнула она.

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