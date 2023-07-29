«Что за двойные стандарты?»: Приходько пристыдила Брежневу за русский язык Певица Приходько пристыдила говорящую на русском Веру Брежневу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Украинская певица Анастасия Приходько возмутилась, что ее коллега по цеху Вера Брежнева называет себя украинкой, но говорит об этом на русском языке. Артистка в своих соцсетях опубликовала видео с бывшей солисткой группы «ВИА Гра», на котором та размахивает флагом Украины.

Она выходит в других странах и говорит на русском, что украинка. Что за двойные стандарты, типа одной жопой на двух стульях? Заберите у нее флаг! — возмутилась Приходько.

Певица не в первый раз критикует коллег по цеху. Ранее под ее прицел попала Светлана Лобода, покинувшая Россию после начала операции на Украине. Приходько сочла лицемерием, что Лобода стала говорить на украинском языке и записывать на нем новые треки.

Ранее латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала, что уехавшая из России после начала специальной военной операции Вера Брежнева проживает в Риге. Артистка добавила, что российская певица будет выступать на ее фестивале. Исполнительница публично осудила решение российских властей и покинула страну.