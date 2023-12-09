Mash: Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Telegram-канал Mash сообщил, что народная артистка России Надежда Бабкина упала в обморок на съемках. По информации канала, певице вызвали скорую.

Как пишет Mash, Бабкина потеряла сознание в студии телеканала «Звезда», съемочная группа вызвала скорую. По информации канала, прибывшие на место медики привели артистку в чувства, госпитализация не потребовалась.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на PR-директора Бабкиной сообщает, что ей стало плохо из-за сильной жары в студии «Звезды». По информации канала, в этот момент Бабкина выступала с речью перед бойцами СВО. SHOT пишет, что после оказания помощи она смогла закончить съемки и поехала домой.

В октябре KP.RU сообщало со ссылкой на источники в окружении певицы, что Бабкина уволила своего помощника в театре «Русская песня» Сергея Рябова. По информации издания, Рябов, работавший PR-директором и получавший 500 тысяч рублей в месяц, рассчитывал занять должность исполнительного директора.

В июле KP.RU писало, что Бабкина рассталась со своим гражданским мужем Евгением Гором, роман с которым длился более 20 лет. KP.RU сообщало, что у нее появился новый возлюбленный, — Рябов, и что Бабкина подарила ему квартиру в центре Москвы стоимостью 47 млн рублей.