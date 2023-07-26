KP.RU: Бабкина подарила молодому возлюбленному квартиру за 47 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Продлившийся более 20 лет союз российской певицы Надежды Бабкиной с ее гражданским мужем, музыкантом Евгением Гором распался, у артистки появился новый возлюбленный, сообщили KP.RU источники в театре «Русская песня», возглавляемом Бабкиной. По информации источников, певица подарила 32-летнему экс-фигуристу, а ныне — заместителю директора театра Сергею Рябову дорогую квартиру в центре Москвы.

Говорят, Надежда Георгиевна купила Рябову квартиру в Москве в районе проспекта Мира. Обошлась ей эта покупка в 47 млн рублей. Она оплатила и ремонт этой двушки. На это, по слухам, ушло еще 10 миллионов рублей. Как только про эти траты узнал сын Бабкиной Данила, перестал с мамой разговаривать, — рассказали артисты театра Бабкиной.

Издание уточняет, что Сергей приехал в Москву из Волгограда, был участником известных ледовых шоу, но после серьезной травмы стал заниматься пиаром. Как пишет «Комсомолка», Рябов познакомился с певицей через своего знакомого, тогдашнего руководителя театра Бабкиной Антона Собянина. Сама артистка отрицала слухи о своем романе с помощником.

Сергей — мой помощник, мой большой друг. К счастью, как и я, он с улыбкой принимает все кривотолки и, будучи профессионалом своего дела, понимает, что любой шум вокруг артиста — это признак бесконечного интереса к нему, — заявляла Надежда Бабкина.

Издание напоминает, что гражданский муж певицы Евгений Гор младше нее на 30 лет, что не помешало их союзу просуществовать более двадцати лет.

Ранее источник KP.RU на Первом телеканале рассказал, что у его руководства нет планов по возобновлению в обозримом будущем шоу «Модный приговор», одной из ведущих которого была Надежда Бабкина. Проект был приостановлен в феврале 2022 года.