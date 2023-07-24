Первый канал вынес приговор «Модному приговору» Первый канал не планирует возобновлять шоу «Модный приговор» в 2023 году

Фото: vk.com/modniytv

Шоу «Модный приговор», выходившее на Первом канале в течение 15 лет и ушедшее «в отпуск» 16 месяцев назад, не появится в телевизионном эфире в обозримом будущем, рассказал в беседе с KP.RU экс-сотрудник телеканала. Он подчеркнул, что с начала СВО место развлекательных программ на Первом в будни заняли общественно-политические, аналитические и новостные программы.

Кроме того, как пояснил источник, ведущая «Модного приговора» Надежда Бабкина в настоящее время работает в передаче с аналогичным форматом на НТВ.

Поэтому пока Надежде Георгиевне закрыта дорога на «Модный приговор»: это неписанные корпоративные правила у телевизионщиков. Что касается Александра Васильева, то ему дорога на федеральные каналы закрыта из-за антипатриотичных высказываний год назад. <...> Если проект и будут возвращать, то не в 2023 году, а в отдаленном будущем. И уже с новыми ведущими, — подчеркнул источник.

По его словам, наиболее реальной является перспектива возращения «Модного приговора» не раньше чем через год в обновленном формате и с обновленным списком ведущих во главе с Юлией Барановской.

Издание уточняет, что в настоящее время проект «Модный приговор» не закрыт, а временно приостановлен или, как говорят на телевидении, «в отпуске». Слухи о его возобновлении появились после того, как было принято решение вернуть на Первый канал шоу «Давай поженимся» в августе 2023 года. У обоих проектов был общий производитель.

Ранее экс-ведущий «Модного приговора», историк моды историк моды Александр Васильев заявил, что ведущие российских федеральных телеканалов, критикующие Запад, в доказательство своего патриотизма должны отказаться от западной недвижимости и одежды и переобуться в лапти. Васильев пояснил свою позицию тем, что многие из российских известных медиаперсон имеют недвижимость за границей.