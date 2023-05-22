Историк моды Васильев призвал российских патриотов переобуться в лапти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Васильев

Ведущие на российских федеральных телеканалах, критикующие Запад, в доказательство своего патриотизма должны отказаться от западной недвижимости и одежды и переобуться в лапти, заявил в беседе с RTVI историк моды Александр Васильев.

Тот, кто действительно патриотичен, он реально должен жить на Урале. Я считаю, что патриот должен жить в Самаре, должен жить в Ульяновске и должен не одеваться в джинсы никогда, снять кроссовки, переобуться в лапти. Я реально считаю: носить косоворотку и только, забыть иностранные языки, потому что это непатриотично. <...> Если ты ненавидишь Запад, ты покупаешь себе дом в Вышнем Волочке, — высказал мнение эксперт.

Васильев пояснил свою позицию тем, что многие из российских известных медиаперсон имеют недвижимость за границей. Этот факт, по его словам, свидетельствует о том, что этим людям «западный стиль жизни все-таки нравится», в частности климатом, красивыми видами или едой.

Искусствовед привел в пример журналиста Владимира Соловьева, который еще в 2019 году подтвердил, что владеет недвижимостью на итальянском озере Комо. После начала российской спецоперации на Украине телеведущий подпал под санкции ЕС, после чего власти Италии арестовали две виллы Соловьева. Всего, по утверждениям итальянских СМИ, во владении у Соловьева находятся три дома на озере Комо общей стоимостью €8 млн.

Ранее писатель и историк Лана Паршина рассказала, что благодаря пропаганде многие на Западе верят, что из-за введенных санкций жители России голодают и скоро «начнут есть свои лапти».