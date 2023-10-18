KP.RU: Бабкина рассталась с фаворитом и уволила его из своего театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Народная артистка России, художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина уволила своего помощника и, по слухам, фаворита Сергея Рябова, сообщили KP.RU в окружении певицы. Источники называют причинами разрыва охлаждение личных отношений либо служебные амбиции 33-летнего Рябова.

Как рассказала изданию сотрудница театра, работавший на должности PR-директора «Русской песни» Сергей Рябов рассчитывал получить должность исполнительного директора, но это ему не удалось.

Исполнительный директор театра из-за кризиса урезал ему зарплату на 50 тысяч рублей. До этого Сергей получал 500 тысяч рублей в месяц. Рябов тут же написал заявление об увольнении. Бабкина его не подписала и пообещала, что зарплату сокращать не будут. Но, видимо, Сергею было этого мало. Говорят, он сам хотел занять место исполнительного директора — тот заведует всеми финансами, — сообщила изданию сотрудница театра.

По ее словам, Бабкина отказалась увольнять исполнительного директора, тогда Рябов написал новое заявление об увольнении, и в этот раз худрук его подписала. Сотрудница театра также рассказала, что в коллективе у Рябова было прозвище Принц, худрук прислушивалась к своему PR-директору и была с ним неразлучна, несмотря на то что он бывал достаточно жестким и не льстил ей.

Сообщения об особых отношениях Надежды Бабкиной со своим помощником, бывшим фигуристом Сергеем Рябовым появились в СМИ в июле этого года. Оба отрицали слухи о романе. Также сообщалось, что якобы 73-летняя певица подарила ему квартиру в центре Москвы за 47 млн рублей.