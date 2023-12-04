Названы имена ведущих «Голубого огонька — 2024» Ведущими «Голубого огонька» станут Татьяна Веденеева и Николай Басков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Ведущими «Новогоднего голубого огонька», который выйдет на телеканале «Россия 1» в ночь на 1 января 2024 года, станут Татьяна Веденеева и Николай Басков, сообщили KP.RU участники массовки, снимавшиеся в программе. Как пишет издание, съемки праздничного концерта завершились в минувшие выходные на «Мосфильме».

Как рассказали источники издания, также ведущими программы станут Мария Ситтель, Андрей Малахов и Дмитрий Губерниев. С номерами выступят Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Леонид Агутин, Валерий Сюткин, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Наталья Подольская, Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея и другие артисты.

Издание пишет, что каждый день на площадке снимали по несколько номеров разных исполнителей. После выступлений они садились за столики и произносили тосты. Текст ведущих перед номерами записывали в отдельные дни, а затем они будут смонтированы с нужными выступлениями. Массовка при этом «улыбается и машет», добавил источник.

По информации издания, места за столиками у сцены займут настоящие герои — военнослужащие и военкоры. Тем самым продолжается советская традиция, когда гостями студии «Голубого огонька» были космонавты, ветераны Великой Отечественной войны и передовики производства.

Ранее стали известны результаты соцопроса, согласно которым 45% россиян не планируют смотреть передачи, которые российское телевидение показывает в Новый год. Смотреть телевизор в новогоднюю ночь намерены лишь 11% респондентов, а треть (33%) признались, что включат новогоднюю телепрограмму для фона.