«Это был страшный период в жизни»: куда пропала актриса Эвелина Бледанс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в последнее время реже появляется на светских мероприятиях. Чем она занимается сейчас, как живет?

Что известно о личной жизни Бледанс

Эвелина Бледанс была замужем три раза. Ее первым супругом стал актер и сценарист Юрий Стыцковский. Артисты поженились в 1993 году, прожив вместе 17 лет, однако спустя несколько месяцев оформили развод.

Вторым избранником Бледанс был предприниматель из Израиля Дмитрий. От него телеведущая родила сына Николая в 1994 году. Сейчас он работает в Израиле.

Третий супруг Бледанс — продюсер Александр Семин. В 2012 году у пары родился сын Семен. Он появился на свет с синдромом Дауна, однако артистка решила не «прятать» его от людей. Она часто выводит мальчика на светские события, ведет блог от его имени и организовывает совместные с наследником съемки.

«Говорят, что Бледанс пиарится на своем сыне. Да! Я пиарю всех людей с синдромом Дауна в этой стране. Бог послал мне миссию. И для меня это очень тяжело. Иногда понимаю, что не пройду этот путь, даже четвертинки, даже двух шагов не сделаю. Я одна, мне трудно, мне тяжело. Ходила перед Новым годом колпачки праздничные продавала, потому что организаторы давали процент, а я должна работать и платить за этот дом. Я! Никто за меня не платит. Я ищу возможность сделать детям красивые праздники, чтобы они веселились, чтобы они вышли на сцену Кремля. Дети с синдромом Дауна вышли на сцену Кремля в инклюзивном мюзикле! Они впервые за 100 лет оказались в Артеке! Впервые человек с синдромом Дауна за сто лет существования этого лагеря переступил его порог, потому что Эвелина Бледанс это сделала! Хотя это было нереально. Да, мне тяжело, но я не должна этого показывать», — говорила она в передаче «Однажды».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эвелина Бледанс с сыном

В 2017 году Бледанс и Семин развелись. Актриса признавалась, что разрыв отношений произошел в большей степени из-за того, что продюсеру не нравилось повышенное внимание к его семье. Решающим моментом стала скандальная история, когда Алена, няня сына, обвинила Семина в избиении.

По словам Бледанс, Алена была ее фанаткой и помогала ухаживать за ребенком. Спустя время женщина начала звонить семье посреди ночи и шантажировать. После этого она опубликовала в соцсетях снимки в синяках, обвинив избранника телеведущей в избиении. Это была неправда, однако история широко обсуждалась в СМИ.

«Это был страшный период в жизни. Я готова простить Алену, потому что она поплатилась за свой поступок. Она понимала, что сделала плохо, разрушила семью, причинила боль многим людям. Это чувство вины принесло ей нехорошую болезнь», — признавалась Бледанс в программе «Судьба человека».

После третьего развода актриса предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.

Что Бледанс говорила про спецоперацию

Эвелина Бледанс родилась в Ялте. Она поддерживает действия российских властей. В январе 2023 года телеведущая попала в санкционный список Украины из-за слов о том, что «Крым никогда не был украинским».

Артистка поддерживает спецоперацию. В марте она рассказала о выступлении перед ранеными бойцами СВО.

«У нас был фестиваль в Ейске, и нам предложили поехать в госпиталь. Я поняла, что самое важное на таких встречах — открыть свою душу. Мой Сема начал петь песню про Пьеро. Ребята начали улыбаться. Они все его обнимали. Сын потом еще долго вспоминал эту поездку», — делилась она.

Чем Бледанс занимается сейчас

Эвелина Бледанс продолжает строить карьеру.

В этом году вышли картины «АльфаРомео», «Одна дома» и «Политех» с ее участием.

Читайте также:

Аборт, громкая ссора с Борисовой, пластика: куда пропала Маша Малиновская

Ургант, Цекало: где сейчас ведущие «Прожекторперисхилтон», их мнение об СВО

Слухи о романе с Гордоном, конфликт с Аршавиным: как живет Юлия Барановская