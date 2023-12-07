Слухи о романе с Гордоном, конфликт с Аршавиным: как живет Юлия Барановская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Барановская с сыном Артемом

Телеведущая Юлия Барановская стала популярной после скандального расставания с футболистом Андреем Аршавиным. Как она живет сейчас, чем занимается, в каких проектах задействована?

Что известно о личной жизни Барановской

Юлия Барановская родилась 3 июня 1980 года в Ленинграде. После школы поступила на факультет менеджмента в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, но не окончила его.

Будучи студенткой, Барановская начала встречаться с футболистом Андреем Аршавиным. В 2005 году у пары родился сын Артем (из-за этого Барановской пришлось бросить учебу), через три года появилась на свет дочь Яна. В 2009 году Аршавина пригласили играть в «Арсенал», и семья переехала в Лондон.

Однако карьера спортсмена в английском футболе складывалась не очень успешно. В 2012 году он вернулся в петербургский «Зенит», а Барановская решила на время остаться в Лондоне из-за учебы детей.

Спустя время футболист сообщил своей избраннице, что принял решение уйти к другой женщине. На тот момент Барановская была беременна. Их с Аршавиным третий ребенок — сын Арсений — родился в августе 2012 года уже после расставания пары.

«Подписали с дизайнерами договор на ремонт дома. Я улетела в Лондон, а через неделю он сказал, что уходит. На следующий день я узнала, что моя мама больна. Это было страшно. Не дай бог такое кому-нибудь пережить», — делилась Барановская.

Возлюбленные так и не узаконили отношения официально. Их скандальный разрыв долго обсуждался в прессе. Тогда Барановская принимала участие в ток-шоу и давала интервью СМИ. В 2014 году она вернулась в Россию и начала делать карьеру телеведущей.

После расставания Барановская через суд добилась алиментов от Аршавина. Заседание по выплатам состоялось в августе 2021 года. Телеведущая повторно вызвала бывшего избранника в суд, чтобы повысить сумму алиментов на их троих детей.

В 2019 году каждый из детей Аршавина получал около 300 тысяч рублей. Сумма с того времени значительно уменьшилась, поэтому Барановская хотела вернуться к изначальным цифрам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлия Барановская

Чем сейчас занимается Барановская

Юлия Барановская была соведущей шоу «Чего хотят мужчины» на ТНТ, «Девчата» на «России 1» и «Бабий бунт» на Первом канале. Она участвовала в проекте «Ледниковый период» и выступала в качестве защитницы в программе «Модный приговор».

С 2014 года Барановская ведет ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале вместе с Александром Гордоном.

После расставания с Аршавиным телеведущей приписывали романы с Вячеславом Манучаровым, Дмитрием Борисовым, Александром Гордоном, Кириллом Туриченко, Григорем Лепсом и другими. Она опровергла эту информацию. О своей личной жизни Барановская сейчас предпочитает не распространяться.

«Тот полный абсурд, который распространяют в последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Но я поняла, что на больных людей не нужно обращать внимание, не нужно им потворствовать. Иначе всю жизнь придется комментировать мусор из интернета», — комментировала она.

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