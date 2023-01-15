Зеленский ввел санкции против Пегова, Кончаловского и Рудковской Зеленский ввел санкции против 198 человек

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении военкора Семена Пегова, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской и 195 других деятелей, документ доступен на сайте украинского лидера. Санкции предполагают блокирование активов деятелей на Украине, ограничение торговых и финансовых операций, лишение государственных наград страны, прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности и другое. Срок действия ограничений составляет 10 лет.

В соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях» Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции); применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению, — говорится в указе.

Помимо вышеперечисленных лиц, в санкционный список попали журналисты Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Григорий Азаренок; телеведущие Борис Корчевников, Дмитрий Губерниев, Ангелина Вовк; артисты Юрий Лоза, Эвелина Бледанс, Егор Бероев; публицисты Николай Стариков, Егор Холмогоров, Виктор Баранец; блогер Дмитрий Пучков, военкор Юрий Котенок, экс-губернатор Московской области Борис Громов и другие.

7 января Зеленский подписал указ о новых санкциях против 119 российских и украинских журналистов, общественных деятелей, спортсменов и деятелей искусств. Под рестрикции попали певец Филип Киркоров, режиссер Никита Михалков, директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, юморист Евгений Петросян, телеведущая Жанна Бадоева и другие лица